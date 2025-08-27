Những thực phẩm tuyệt đối đừng ăn nếu đã qua đêm kẻo “rước họa vào thân”

Rau lá xanh đã nấu chín

Đây là loại thực phẩm đứng đầu danh sách cần cẩn trọng. Các loại rau lá xanh như rau cải, rau muống, rau bina... chứa hàm lượng nitrat tự nhiên cao. Khi nấu chín và để qua đêm, vi khuẩn sẽ phân hủy nitrat thành nitrit. Nitrit là một chất có khả năng gây ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày và thực quản nếu tích tụ lâu dài trong cơ thể. Do đó, tốt nhất là bạn nên ăn hết rau ngay sau khi chế biến hoặc chỉ nấu một lượng vừa đủ.

Hải sản đã chế biến

Hải sản như tôm, cá, mực rất giàu protein và các khoáng chất. Tuy nhiên, protein trong hải sản rất dễ bị phân hủy sau khi nấu chín. Khi để qua đêm, các protein này có thể biến chất, tạo ra các hợp chất độc hại, gây áp lực lên gan và thận. Ăn hải sản để qua đêm có thể dẫn đến các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến chức năng của các cơ quan nội tạng.

Ảnh minh họa: Getty Images

Trứng gà chưa nấu chín kỹ

Trứng là thực phẩm phổ biến và bổ dưỡng. Tuy nhiên, nếu trứng được chế biến theo kiểu lòng đào, ốp la hoặc chưa chín hoàn toàn, vi khuẩn Salmonella vẫn có thể tồn tại. Khi để qua đêm, đây sẽ là môi trường lý tưởng để vi khuẩn này phát triển mạnh mẽ, gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa như đầy hơi, khó tiêu và ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng. Nếu bạn đã luộc trứng chín kỹ và bảo quản trong tủ lạnh, bạn có thể sử dụng trong vòng 48 giờ.

Nấm đã nấu chín

Nấm là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe nhưng lại rất nhạy cảm. Sau khi nấu chín, các hợp chất trong nấm dễ bị biến đổi và sản sinh ra các chất độc hại nếu để qua đêm. Điều này có thể gây ra ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến gan và đường ruột. Tốt nhất là bạn nên chế biến nấm và thưởng thức ngay khi còn nóng để đảm bảo an toàn và giữ trọn vẹn dinh dưỡng.

Cơm nguội

Nhiều người có thói quen để cơm thừa qua đêm. Tuy nhiên, trên hạt gạo sống có chứa bào tử của vi khuẩn Bacillus cereus, một loại vi khuẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm. Mặc dù nấu chín có thể tiêu diệt một số vi khuẩn, nhưng bào tử của chúng vẫn sống sót. Khi cơm nguội được để ở nhiệt độ phòng, các bào tử này sẽ sinh sôi và sản sinh ra độc tố gây nôn mửa và tiêu chảy. Ngay cả khi bạn hâm nóng lại, độc tố này cũng không bị tiêu diệt hoàn toàn.

Các món nộm, gỏi

Các món ăn không qua nấu chín bằng nhiệt như nộm, gỏi, salad... thường dễ bị nhiễm khuẩn hơn. Chúng không chỉ dễ bị ôi thiu mà còn tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nhanh chóng. Các loại thực phẩm này thường được trộn với nhiều loại rau, gia vị, và đôi khi là thịt sống hoặc tái, tạo nên một môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở, gây ngộ độc cấp tính cho người ăn.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn