100% hồ sơ đăng ký cư trú tại Nghệ An được tiếp nhận và giải quyết trên Cổng dịch vụ quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Công an

Nghệ An là một trong 14 địa phương hoàn thành sớm nhất việc kết nối hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống giải quyết TTHC của tỉnh

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời về nội dung của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

Đến nay, toàn tỉnh đã cập nhật được 847.223 hộ, 3.710.266 nhân khẩu đang thường trú trên địa bàn và cập nhật được 21.253 hộ, 37.741 nhân khẩu đang tạm trú trên địa bàn vào hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (đạt 100%).

Để “nuôi sống” dữ liệu, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các cấp thực hiện nghiêm việc cập nhật thông tin dân cư thường xuyên, liên tục, kịp thời như Công tác đăng ký, quản lý cư trú, quản lý địa bàn; khi công dân có yêu cầu cập nhật, chỉnh sửa thông tin; công tác phối hợp với cơ quan tư pháp, trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị liên quan; công tác kiểm tra, phúc tra kết quả thu thập thông tin dân cư…

Toàn tỉnh đã thực hiện cập nhật được 114.420/114.427 đối với chứng minh nhân dân 9 số (đạt 99.99%); rà soát thực hiện được 29.035/29.035 trường hợp sai cấu trúc số định danh cá nhân; cập nhật được 37.590/37.605 các trường thông tin công dân còn thiếu; rà soát được được 22.010/22.010 trường hợp sai lệch thông tin dân cư với thông tin căn cước công dân.

Công an tỉnh thường xuyên thành lập các Đoàn kiểm tra, phúc tra lại thông tin đã thu thập tại 100% Công an cấp huyện và Công an cấp xã; đánh giá lại chất lượng dữ liệu, thông tin dân cư đã thu thập; yêu cầu đơn vị bổ sung, cập nhật các thông tin còn thiếu hoặc chưa đúng để đảm bảo chính xác thông tin trước khi chính thức nhập vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, giao các phòng chức năng thường xuyên xây dựng lịch tổ chức kiểm tra, phúc tra và phúc tra của phúc tra thông tin dân cư tại Công an các địa phương. Đến nay, Công an tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu làm sạch theo yêu cầu của Bộ Công an và là 01 trong 07 địa phương hoàn thành tốt nhất việc làm sạch dữ liệu dân cư.

Tỉnh đã hoàn thành việc kết nối chính thức giữa Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an, là một trong 14 địa phương trên địa bàn cả nước hoàn thành sớm nhất việc kết nối hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh.

Công tác đăng ký, quản lý cư trú đã phục vụ tích cực cho việc thực hiện các quy định khác trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, cung cấp thông tin phục vụ công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, hỗ trợ thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bắt đối tượng truy nã, phòng chống các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự ở địa phương. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cư trú được Công an tiếp nhận 100% trên Cổng dịch vụ quốc gia, Cổng dịch vụ công của Bộ Công an. Thông qua việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đã đơn giản hóa TTHC, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho công dân, cơ quan, tổ chức; cắt giảm cán bộ tiếp nhận hồ sơ.

Cần thống nhất sử dụng, chia sẻ đồng bộ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác nhanh chóng, chính xác

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc xác nhận thông tin cư trú, nhất là xác minh, tra cứu tàng thư, xác nhận thông tin về lịch sử cư trí của cá nhân, hộ gia đình (thời gian cư trú, các nơi đã từng cư trú…) còn gặp khó khăn. Vẫn còn vướng mắc trong việc tiếp nhận, giải quyết đăng ký cư trú cho trẻ em, người khuyết tật, người không nơi nương tựa trong cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo; khó khăn trong việc tiếp nhận, giải quyết đăng ký cư trú trên Cổng dịch vụ công, liên thông TTHC trên dịch vụ công...

Thời gian tới, tỉnh kiến nghị các Bộ, ngành cần thống nhất sử dụng Cơ sở dữ liệu về dân cư, kịp thời chia sẻ đồng bộ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ việc khai thác một cách nhanh chóng, thuận lợi, chính xác. Văn phòng Chính phủ phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương nâng cấp hệ thống Cổng dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp Bộ, cấp tỉnh để tích hợp, kết nối chia sẻ Cơ sở dữ liệu về cư trú đảm bảo đồng bộ thông tin, dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ tra cứu, giải quyết TTHC phục vụ công dân có hiệu quả….

Tác giả: T.H (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn