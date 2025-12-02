10 năm bên nhau của Khánh Vy và Phan Mạnh Quỳnh

Nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh và bà xã Khánh Vy vừa kỷ niệm 10 năm gắn bó. Sau một thập kỷ đồng hành, họ có cuộc hôn nhân êm ấm bên con gái đầu lòng. "10 năm chẳng phải một đời người nhưng nó đủ dài để trải qua bao nhiêu thử thách, lúc thăng lúc trầm.

Cảm ơn chồng đã đến, cùng nhau lớn lên, cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ để có em bé Ốc hiện diện ngày hôm nay. Chúng ta có những bài học để lớn lên và nhiều năm nữa vẫn phải học để nhường nhịn, đồng hành và yêu thương nhau. Điều quan trọng nhất của chúng ta là nhìn về một hướng để gia đình luôn là điểm tựa và nguồn năng lượng lớn, cố gắng sống tốt, sống đúng", vợ nhạc sĩ chia sẻ.

Chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên vợ, Phan Mạnh Quỳnh bày tỏ: "Mười năm. Hành trình bên nhau đầy những kỷ niệm, những dấu mốc cuộc đời, những giai đoạn buồn vui". Nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời chúc mừng tới vợ chồng nhạc sĩ.

Cả hai bắt đầu hẹn hò từ cuối năm 2015. Đến tháng 9/2018, trên một bãi biển, trước sự chứng kiến của những người bạn thân thiết, Phan Mạnh Quỳnh quỳ gối cầu hôn Khánh Vy. Cặp đôi tổ chức hôn lễ tại quê nhà Nghệ An và Khánh Hòa vào năm 2021.

Sau lễ cưới, cả hai xây nhà và định cư tại Khánh Hòa, quê của Khánh Vy. Họ có con gái đầu lòng là bé Ốc. Nhạc sĩ cho biết dù bận rộn làm nhạc, anh vẫn tranh thủ thời gian rảnh cho gia đình. Buổi sáng nếu không miệt mài ở phòng thu tại gia, anh sẽ đưa con gái đi học, 16h sẽ đón con về. Vợ chồng anh thường rủ nhau đi xem phim hoặc đi du lịch biển.

Khánh Vy cũng đồng hành với chồng trong các sự kiện, chương trình biểu diễn trong và ngoài nước. Khi Phan Mạnh Quỳnh tham gia chương trình Chiến sĩ quả cảm mới đây, Khánh Vy cũng xuất hiện trong một tập với vai trò khách mời.

Phan Mạnh Quỳnh kể anh thấu hiểu Khánh Vy nhiều sau 10 năm đồng hành. Như bao cặp vợ chồng khác, họ dĩ nhiên không tránh khỏi cãi vã, mâu thuẫn, nhưng Phan Mạnh Quỳnh và vợ làm hòa rất nhanh.

Phan Mạnh Quỳnh nhiều lần dành lời có cánh cho vợ. Anh khen Khánh Vy đảm đang, tháo vát và lo cho tổ ấm nhỏ. "Tôi may mắn vì có vợ đồng hành. Trong âm nhạc, cô ấy đóng vai trò khán giả, nghe nhạc và góp ý. Đôi khi vợ nhận xét ca khúc này có đủ lãng mạn hay chưa, hoặc giai điệu có bắt tai không. Còn về khoản nội trợ, vợ luôn tìm hiểu để lo phần dinh dưỡng và sức khỏe cho tôi cũng như em bé. Điều đó đối với tôi cực kỳ quan trọng để tôi có thể yên tâm cho công việc", anh nói. Những năm qua, Khánh Vy lùi về sau chăm sóc chồng con. Thu nhập của cô đến từ việc kinh doanh.

Tác giả: An Nhi

Ảnh: FBNV

Nguồn tin: znews.vn