Nhan sắc cô gái vừa đăng quang Miss Cosmo tại Việt Nam

Tối 20/12, chung kết cuộc thi Miss Cosmo 2025 diễn ra tại TP.HCM với màn tranh tài của 71 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đại diện Việt Nam là người đẹp Nguyễn Hoàng Phương Linh dừng chân ở top 10. Cuối cùng vị trí hoa hậu thuộc về đại diện Mỹ, còn người đẹp Philippines đứng thứ 2. Những người đẹp khác lọt top 10 gồm đại diện Brazil, Cuba, Myanmar, Panama, Thái Lan, Zimbabwe và Colombia. Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản mạng bất ngờ, thậm chí tranh luận khi những thí sinh mạnh như đại diện Ấn Độ, Peru trượt khỏi top 10. Ảnh: @yolinalindquist.