Nhan sắc cô gái vừa đăng quang Miss Cosmo tại Việt Nam

Tối 20/12, chung kết cuộc thi Miss Cosmo 2025 diễn ra tại TP.HCM với màn tranh tài của 71 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đại diện Việt Nam là người đẹp Nguyễn Hoàng Phương Linh dừng chân ở top 10. Cuối cùng vị trí hoa hậu thuộc về đại diện Mỹ, còn người đẹp Philippines đứng thứ 2. Những người đẹp khác lọt top 10 gồm đại diện Brazil, Cuba, Myanmar, Panama, Thái Lan, Zimbabwe và Colombia. Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản mạng bất ngờ, thậm chí tranh luận khi những thí sinh mạnh như đại diện Ấn Độ, Peru trượt khỏi top 10. Ảnh: @yolinalindquist.
Tân hoa hậu Yolina Lindquist năm nay 22 tuổi, tốt nghiệp Đại học Southern Illinois. Năm 2023, Lindquist đại diện cho miền Nam Illinois tham dự cuộc thi Hoa hậu Illinois USA và giành vị trí á hậu 3. Sau đó, cô tiếp tục tham gia cuộc thi Hoa hậu Illinois USA 2025 và giành vị trí á hậu 1. Lindquist sau đó được bổ nhiệm làm Miss Cosmo Illinois 2025 và đại diện cho tiểu bang Illinois tại Miss Cosmo USA 2025. Cô đăng quang vào 19/10 và đại diện cho Mỹ tại Miss Cosmo 2025. Ảnh: @yolinalindquist.
Yolina Lindquist, cao 1,74 m, được đánh giá cao nhờ nền tảng học vấn tốt, trình diễn tự tin, vóc dáng đẹp. Cô làm việc trong lĩnh vực gắn kết cộng đồng và tuyển dụng nhân tài. Yolina là người sáng lập nền tảng chuyên nghiên cứu, hỗ trợ bệnh nhân ung thư mang tên Courage Over Cancer. Ảnh: @yolinalindquist.
Nhan sắc đời thường của tân hoa hậu. Cô là người đẹp thứ hai đội vương miện Miss Cosmo, sau Ketut Permata Juliastrid của Indonesia. Ảnh: @yolinalindquist.
Á hậu Chelsea Fernandez sinh ra ở Tacurong, Sultan Kudarat, Philippines. Fernandez học ngành truyền thông đại chúng, chuyên ngành phát thanh truyền hình. Fernandez đại diện cho Tacloban trong cuộc thi Miss Philippines Earth 2019 và giành được danh hiệu Miss Philippines Water. Ảnh: @chelsfernandez_.
Năm 2022, cô thi đấu tại Binibining Pilipinas - cuộc thi sắc đẹp lâu đời nhất Philippines - với tư cách đại diện của Tacloban. Cô đoạt giải Binibining Pilipinas Globe 2022 và nhận được giải đặc biệt Miss Ever Bilena. Sau đó, Chelsea Lovely Fernandez có kinh nghiệm thi đấu ở nhiều cuộc thi khác, chẳng hạn Miss Globe 2022 hay Miss Universe Philippines 2025. Sau đó, cô được trao danh hiệu Hoa hậu Cosmo Philippines 2025. Ảnh: @chelsfernandez_.
Trong suốt quá trình tham gia Miss Cosmo, thí sinh này đã là gương mặt nổi bật và được đánh giá cao. Cô lọt top 17 trong phần thi trang phục dân tộc (lễ hội hóa trang) và top 5 của phần thi Trang phục áo dài đẹp nhất. Theo tờ Inquirer của Philippines, Fernandez là thí sinh đầu tiên vượt qua 4 triệu phiếu bầu trong cuộc thăm dò trực tuyến Miss Cosmo People's Choice. Ảnh: @chelsfernandez_.
Tác giả: Minh Hạo
Nguồn tin: znews.vn