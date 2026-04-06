Quốc hội bắt đầu quy trình bầu Chủ tịch Quốc hội

Quang cảnh kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sáng 6-4, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc. Tại phiên khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng trước Quốc hội khóa mới.

Tiếp đó, các đại biểu nghe báo cáo tổng kết cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp; báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu.

Theo chương trình được thông qua tại phiên trù bị, sau phiên khai mạc, Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình Quốc hội số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và dự thảo nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Sau đó, Quốc hội thảo luận. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo nghị quyết.

Quốc hội sau đó sẽ biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Chủ tịch Quốc hội khóa XVI sẽ tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.

Chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục họp riêng về công tác nhân sự. Cụ thể, Quốc hội sẽ thực hiện quy trình bầu Phó chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quốc hội cũng sẽ bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Khối Quốc hội hiện nay có các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ủy viên Bộ Chính trị); các Phó chủ tịch Đỗ Văn Chiến (Ủy viên Bộ Chính trị), ông Nguyễn Khắc Định, bà Nguyễn Thị Thanh. Ngoài ra còn có Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn và Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội gồm ông Phan Văn Mãi, bà Nguyễn Thanh Hải, ông Hoàng Thanh Tùng, ông Lê Tấn Tới, ông Nguyễn Đắc Vinh, ông Nguyễn Hữu Đông, ông Lê Quang Mạnh và Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đều là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Ngoài ra, còn có 3 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV gồm ông Vũ Hải Hà, bà Lê Thị Nga, ông Hoàng Duy Chinh.

Tác giả: THÀNH CHUNG - TIẾN LONG - NGỌC AN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ