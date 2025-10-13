1 sao Việt chia sẻ đàn ông "bỏ chạy" vì tôi quá thông minh - Học vấn thế nào mà tự tin đến thế?

Xuất hiện trong một chương trình talkshow, nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Kim Oanh gây chú ý khi có chia sẻ về vấn đề tình cảm. Chị nói: "Những người mà có thể cao hơn chị, nội lực mạnh hơn chị, tính cách hay hơn chị, thậm chí có thể "bắt vía" được chị, những người rất giỏi và tài năng thì thường họ có chủ hết rồi.

Còn những người mà chưa có chủ hoặc "số đen" thì... Lúc mà họ đến với mình, họ rất là hay, và họ luôn luôn "bắt vía" mình. Nhưng khi song hành với nhau, thì Kim Oanh lại là một người quá thông minh. Mà người ta thích mình là vì mình thông minh, và vì mình thích họ nên mình tỏ ra mình thông minh. Nhưng đến một lúc, đàn ông lại phát hiện ở với một người thông minh quá không tốt. Đấy là vấn đề của Kim Oanh. Ngôi sao cô đơn là vì thế".

Trên thực tế, không chỉ nổi tiếng với lối diễn sắc sảo, NSƯT Kim Oanh còn được biết đến là một trong những nữ nghệ sĩ có học vấn và nền tảng chuyên môn vững vàng trong giới sân khấu – truyền hình Việt Nam.

NSƯT Kim Oanh tên đầy đủ là Đào Kim Oanh, sinh năm 1975. Chị tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành Diễn viên kịch – điện ảnh,... Đây là một trong những đại học nghệ thuật Hà Nội lâu đời ở Việt Nam, chịu trách nhiệm đào tạo và bồi dưỡng các học viên có năng khiếu thuộc các lĩnh vực như: Sáng tác, Biểu diễn, Lý luận – Phê bình, Nghiên cứu, Kinh tế – Kỹ thuật và Công nghệ của các ngành Điện ảnh, nghệ thuật Sân khấu và Truyền hình.

Khi ra trường, Kim Oanh làm việc tại Nhà hát Tuổi trẻ. Từ năm 2007, chị làm biên tập viên, đạo diễn tại phòng Sân khấu, ban Văn nghệ của Đài Truyền hình Việt Nam.

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ NSƯT tham gia nhiều phim truyền hình, để lại ấn tượng với những vai đanh đá, phản diện. Cô Mây trong "Sóng ở đáy sông" (2000) là vai diễn đầu tiên giúp khán giả biết đến Kim Oanh. Khi đó Kim Oanh mới là sinh viên năm 2 và nữ diễn viên cũng công nhận vai Mây là bước đệm giúp cô có sự nghiệp như hiện tại. Hai năm sau "Sóng ở đáy sông", Kim Oanh có vai diễn để đời khi hóa thân vào vai Tuyết trong "Những ngọn nến trong đêm".

Chị giành được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực sân khấu và một số giải cao trong lĩnh vực đạo diễn truyền hình.

Có lẽ, chừng đó cũng đủ thấy một Kim Oanh tài năng, thông minh. Chị cô đơn nhưng rực rỡ, chọn đi một mình chứ không chấp nhận đánh mất chính mình để giữ chân người khác.

