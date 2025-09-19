Á hậu Châu Anh được thăng quân hàm

Ngày 17/9, Châu Anh dự lễ khai giảng năm học mới tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Người đẹp hiện là nhân viên tăng cường đảm nhiệm chức danh cán bộ, trợ giảng tại khoa Âm nhạc.

Châu Anh nhận bằng khen và chia sẻ cảm xúc tại sự kiện.

Đại diện nhà trường vinh danh thành tích Châu Anh đạt được tại Hoa hậu Việt Nam 2024 hồi tháng 6, cho rằng hình ảnh của cô sẽ góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp về phụ nữ Việt Nam hiện đại.Trong khuôn khổ sự kiện, Châu Anh nhận bằng khen của Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau buổi lễ, cô được thăng quân hàm Trung úy trước niên hạn. Thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam, Châu Anh mang cấp hàm thiếu úy."Đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ, nguồn động lực lớn để tôi cố gắng hơn trong chặng đường sắp tới. Tôi sẽ luôn ghi nhớ và theo đuổi các giá trị gồm trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và kỷ cương", người đẹp nói.

Châu Anh chụp ảnh cùng thầy cô, cán bộ và sinh viên của trường.

Sau hai tháng tham gia media tour, các hoạt động làng giải trí, Châu Anh đã trở lại trường. Cô cho biết sẽ cân bằng lịch sinh hoạt, học tập để hoàn thành vai trò á hậu. Thời gian qua, Châu Anh trở thành "nàng thơ" của nhiều nhà thiết kế, xuất hiện trong các bộ ảnh quảng bá bộ sưu tập hay sàn diễn thời trang.

Châu Anh sinh ra trong gia đình có bố mẹ, chị gái và anh rể đều là quân nhân. Cô hạnh phúc khi bố mẹ ủng hộ con gái lần đầu thử sức với sân chơi nhan sắc. Theo á hậu, tính cách rắn rỏi, kỷ luật của cô phần lớn được rèn luyện từ nền tảng gia đình.

Á hậu Châu Anh tại các buổi sơ duyệt, tổng duyệt sự kiện diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội.

Trần Ngọc Châu Anh, 22 tuổi, quê Hà Nội, cao 1,7 m, số đo ba vòng 86-60-90 cm. Xuyên suốt cuộc thi, người đẹp thể hiện hình ảnh dịu dàng, nền nã nhưng vẫn có chất "thép" của một chiến sĩ trong gia đình có truyền thống cách mạng.

Ngoài là trợ giảng nhỏ tuổi nhất tại khoa Âm nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Châu Anh hiện theo học chuyên ngành piano tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Á hậu Châu Anh diện áo dài dự lễ khai giảng.

