Thêm 3 đường bay mới từ Vinh đến các tỉnh trọng điểm du lịch

Theo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, để góp phần thúc đẩy chương trình phục hồi du lịch nội địa hậu dịch COVID-19, từ ngày 12/6/2020, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam sẽ chính thức khai thác 3 đường bay mới từ Thành phố Vinh (Nghệ An) đến các địa phương trọng điểm phát triển du lịch trong nước.

Cụ thể, đường bay Vinh - Phú Quốc khai thác 4 chuyến/tuần, từ ngày 12/6; đường bay Vinh - Cần Thơ khai thác 3 chuyến/tuần, từ ngày 22/6 và đường bay Vinh - Nha Trang khai thác 3 chuyến/tuần, từ ngày 22/6.

Việc khai thác các đường bay mới này có ý nghĩa quan trọng, thúc đẩy giao thương, đi lại, đặc biệt là thúc đẩy các hoạt động du lịch giữa tỉnh Nghệ An và các tỉnh trong khu vực Bắc Trung bộ với các địa phương nói trên.

Năm 2020, ngành Du lịch Nghệ An đặt mục tiêu đón và phục vụ 5,1 triệu lượt khách lưu trú, tăng 8,5% so với năm 2019; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 5.260 tỉ đồng, tăng 17% so với năm 2019.

Một trong những giải pháp để đạt được mục tiêu trên là tỉnh tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình hợp tác, liên kết phát triển du lịch trong và ngoài tỉnh, đồng thời triển khai có hiệu quả biên bản hợp tác đã ký kết với các địa phương và doanh nghiệp (trong đó có Tổng Công ty Hàng không Việt Nam) để kết nối Nghệ An vào chuỗi giá trị các sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng, nhất là trong giai đoạn phục hồi du lịch nội địa hậu dịch COVID-19.

Cùng với việc đưa vào khai thác các đường bay mới, Nghệ An sẽ tổ chức đón các đoàn famtrip và presstrip trong nước, nước ngoài đến khảo sát các sản phẩm, dịch vụ du lịch Nghệ An. Ngành du lịch cũng tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch với các địa phương khác trong và ngoài nước, trong đó có việc phối hợp với các doanh nghiệp ở thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đón các đoàn khách Nga đến Nghệ An.../.



