Ngôi trường 3 năm liên tiếp có đại diện vào Chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế 3 năm liên tiếp có thí sinh vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia. (Ảnh: Đại Dương)

Tổng cộng qua 25 năm dự thi Đường lên đỉnh Olympia, Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế có đến 8 thí sinh lọt vào chung kết năm.

Ngôi trường này hiện đang giữ kỷ lục với 3 năm liên tiếp có đại diện lọt vào Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia.

Ngôi trường Quốc Học trong 25 lần dự thi Đường lên đỉnh Olympia có đến 8 lần vào chung kết năm với 3 lần vô địch. (Ảnh: Quốc Học Huế)

Cụ thể, vào năm 2024, em Võ Quang Phú Đức đã xuất sắc giành Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24. Trước đó năm 2023, nhà trường có em Nguyễn Minh Triết dự thi Chung kết năm và đạt giải 3.

Tại trận Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2025 diễn ra vào sáng 26/10 tới, đại diện đến từ TP Huế là em Lê Quang Duy Khoa, học sinh lớp 12 chuyên Anh của trường.

Ngoài Võ Quang Phú Đức, nhà trường còn có 2 thí sinh quán quân năm 2009 và 2016 là em Hồ Ngọc Hân và Hồ Đắc Thanh Chương.

8 thí sinh của trường vào chung kết năm trong 25 năm qua. (Ảnh: VTV)

Thầy Nguyễn Phú Thọ, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế cho biết, hiện em Khoa đã chuẩn bị tốt nhất trong khả năng trước trận chung kết năm.

Trong sáng 26/10, toàn bộ học sinh nhà trường sẽ có mặt tại Nhà hát Sông Hương (TP Huế) để cổ vũ cho Duy Khoa.

Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế thành lập năm 1896 dưới đời vua Thành Thái với diện tích hơn 10.000m2. Ngôi trường từng là nơi học tập của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Nhà thơ Tố Hữu… Năm 1990, trường được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đến năm 2020, trường được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Tác giả: Đại Dương

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn