Quốc hội bầu chức vụ mới với ông Lê Quang Mạnh, ông Nguyễn Hữu Đông, bà Nguyễn Thanh Hải

Từ trái qua: ông Lê Quang Mạnh, bà Nguyễn Thanh Hải, ông Nguyễn Hữu Đông

Sáng 25-10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì, điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại phiên họp, Quốc hội đã nghe trình bày các dự thảo nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự.

Sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc bầu ông Lê Quang Mạnh làm Tổng thư ký Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Bầu bà Nguyễn Thanh Hải làm Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV.

Bầu ông Nguyễn Hữu Đông làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV.

Về nghị quyết của Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Hữu Đông, kết quả có 442 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 93,25% tổng số đại biểu); trong đó có 442 đại biểu tán thành (bằng 93,25% tổng số đại biểu, bằng 100% tổng số đại biểu có mặt).

Các nhân sự vừa được Quốc hội bầu, phê chuẩn nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội - Ảnh: HỒ LONG

Về nghị quyết bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu đối với ông Nguyễn Hữu Đông; bầu Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Mạnh, kết quả có 434 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,56% tổng số đại biểu Quốc hội); trong đó có 434 đại biểu tán thành (bằng 91,56% tổng số đại biểu, bằng 100% tổng số đại biểu có mặt).

Cũng tại phiên họp, Quốc hội đã nghe Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với các ông Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Hữu Đông, Lê Quang Mạnh. Sau đó Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với các ông này bằng hình thức điện tử. Kết quả, có 429 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,51% tổng số đại biểu); trong đó có 429 đại biểu tán thành (bằng 90,51% tổng số đại biểu Quốc hội, bằng 100% tổng số đại biểu có mặt).

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tác giả: Thành Chung - Tiến Long

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ