Gã đầu trọc cầm dao khống chế cháu nhỏ, đâm trọng thương đại úy công an

Ngày 25-10, Công an Lạng Sơn thông tin Công an xã Chi Lăng tạm giữ hình sự Đoàn Thanh Hùng (SN 1978, trú tại thôn Ga Bắc, xã Chi Lăng) để điều tra hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Đoàn Thanh Hùng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào tối 22-10, tại khu vực sân ga Đồng Mỏ, xã Chi Lăng, (tỉnh Lạng Sơn), Đoàn Thanh Hùng có biểu hiện loạn thần, bế một cháu bé, tay cầm dao dí vào cổ bé.

Nhận tin báo, Công an xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn có mặt tại hiện trường, triển khai biện pháp vận động, thuyết phục đối tượng bỏ hung khí. Tuy nhiên, Hùng không chấp hành và dùng dao đâm đại úy Linh Văn Hưng bị thương ở vùng ngực trái. Ngay sau đó, tổ công tác khống chế, tước dao, đảm bảo an toàn cho cháu bé.

Đại úy Linh Văn Hưng được đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, đã đến thăm, động viên đại úy Hưng.

Lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn biểu dương tinh thần dũng cảm, không ngại nguy hiểm để bảo vệ tính mạng người dân; đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi chống người thi hành công vụ nhằm răn đe, giữ vững an ninh trật tự địa bàn.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động