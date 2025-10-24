Nghệ An hướng đến giảm nghèo thực chất và bền vững

Được biết, ngay từ khi triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, Nghệ An đã đưa ra những phương hướng cùng những giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách toàn diện và bền vững như chú trọng vào đầu tư vào cơ sở hạ tầng, xây dựng sinh kế, đào tạo nghề và phát triển an sinh xã hội.

Theo số liệu thống kế cho thấy, trong giai đoạn 2021 - 2024, Nghệ An đã đầu tư 43 công trình thiết yếu phục vụ đời sống người dân, gồm 33 công trình giao thông nông thôn, 3 công trình thủy lợi, 6 công trình giáo dục và 1 công trình văn hóa.

Bên cạnh đó, Nghệ An cũng thực hiện duy tu, bảo dưỡng 34 công trình khác để đảm bảo hoạt động ổn định, lâu dài, bao gồm hệ thống giao thông, cơ sở giáo dục, công trình nước sạch sinh hoạt, thủy lợi và văn hóa cộng đồng. Đây là những hạng mục quan trọng mang tính bản lề, không chỉ góp phần cải thiện đáng kể điều kiện đi lại, sản xuất và dân sinh, đặc biệt là tại các xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn mà còn tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận với cơ hội phát triển kinh tế, giáo dục và y tế.

Trong chính sách giảm nghèo, Nghệ An cũng luôn quan tâm đến chương trình hỗ trợ nhà ở cho nghèo và hộ cận nghèo những mong họ an cư, vươn lên thoát nghèo. Giai đoạn 2021- 2025, Nghệ An đã xây dựng mới 2.111 căn nhà cho 1.701 hộ nghèo và 410 hộ cận nghèo, đồng thời sửa chữa 1.537 căn nhà cho 1.293 hộ nghèo và 244 hộ cận nghèo...

Song song với đầu tư cơ sở hạ tầng, chăm lo nơi ăn, chốn ở, Nghệ An cũng đặc biệt chú trọng đến việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho người dân. Do vậy, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm luôn được Nghệ An xác định và đặt ở vị trí trọng yếu trong chiến lược giảm nghèo. Theo đó, đã có hơn 7.000 lao động ở vùng nghèo, vùng khó khăn được đào tạo nghề, trong đó nhiều người sau học nghề đã có công việc ổn định, có thu nhập từ khá trở lên tại địa phương. Nghệ An cũng đã đầu tư cho 3 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ thiết bị đào tạo cho 5 cơ sở đào tạo.

Đáng chú ý, công tác kết nối cung - cầu lao động được đẩy mạnh với 241 phiên giao dịch việc làm được tổ chức, thu hút hơn 61.418 người tham gia. Đặc biệt đã có hơn 2,2 triệu lao động được cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền tảng cho việc quản lý và dự báo thị trường lao động của Nghệ An...

Giai đoạn 2021-2024, Nghệ An cũng đã thực hiện thành công 176 mô hình giảm nghèo và 89 dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Các mô hình này không chỉ giúp người dân tạo ra thu nhập mà còn làm thay đổi tư duy sản xuất, hướng đến việc phát huy các sản phẩm có thế mạnh của địa phương, giúp gia tăng năng suất và chất lượng, đồng thời giúp người dân tạo được chuỗi giá trị bền vững, từ đó, thoát nghèo một cách tự lực.

Cũng trong gian đoạn trên, Nghệ An còn đặc biệt chú trọng đến công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ và người dân. Đã có 67 lớp tập huấn được tổ chức, thu hút gần 11.000 lượt cán bộ tham gia, góp phần lan tỏa các thông tin chính sách và hướng dẫn người dân tiếp cận hiệu quả hơn với các chương trình hỗ trợ. 56 xã đã được thiết lập mới hoặc nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở, tăng cường nội dung thông tin thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin... Song song với đó là hàng trăm lớp tập huấn và đối thoại chính sách phần nào giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm của mình, từ đó chủ động tham gia vào các dự án của chương trình giảm nghèo.

Có thể nói, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng các giải pháp đồng bộ đã được tỉnh Nghệ An triển khai không chỉ giải quyết bài toán giảm nghèo ngắn hạn mà còn hướng đến sự phát triển bền vững lâu dài, vừa giúp thu hẹp khoảng cách vừa tạo động lực phát triển, góp phần xây dựng một xã hội no ấm và đủ đầy hơn.

Năm 2025 là năm cuối của giai đoạn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, theo đó Nghệ An đã và đang kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong chặng đường vừa qua, tiếp tục phát huy tính sáng tạo, đổi mới phương pháp hướng, lựa chọn nội dung hỗ trợ phù hợp thực tế; tăng cường lồng ghép nguồn lực, tiếp tục huy động doanh nghiệp và các tổ chức xã hội tham gia các mô hình giảm nghèo; đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với nhu cầu việc làm địa phương… để đạt những kết quả cao hơn trong thời gian tới, bảo đảm công tác giảm nghèo đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

Tác giả: Trần Anh Tuấn

Nguồn tin: congluan.vn