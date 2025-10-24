Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030

Cùng tham dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho biết, đây là phiên làm việc lần thứ 2 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhưng là phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sau khi Bộ Chính trị có quyết định chuẩn y Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 – 2030. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm, nêu gương và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Đồng thời, phát huy kinh nghiệm, năng lực, bản lĩnh và tinh thần cộng sự để cùng nhau thực hiện và hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã thông qua.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Trọng Hoàng báo cáo

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị rà soát, đánh giá rõ kết quả đạt được trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy để có giải pháp hiệu quả trong việc bố trí cán bộ tại các Sở, ngành, địa phương trong thời gian tới

Trong phiên làm việc chiều nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kết luận

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản đồng tình với nội dung báo cáo trình hội nghị; đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát và hoàn thiện lại về câu từ, cập nhật các ý kiến đóng góp, kiểm soát chặt chẽ số liệu, đảm bảo tính logic và thống nhất.

Việc triển khai Nghị quyết số 18 -NQ/TW trên địa bàn tỉnh thời gian qua rất mạnh mẽ, quyết liệt nhất là trong giai đoạn từ tháng 12/2024 đến nay và bước đầu hệ thống đã đi vào vận hành cơ bản đáp ứng yêu cầu của Trung ương.

Tuy nhiên, việc sắp xếp bộ máy và bố trí biên chế cán bộ còn tồn tại, đặc biệt là ở cơ sở, còn tình trạng "vừa thừa, vừa thiếu" cán bộ, nhất là thiếu cán bộ ở địa bàn khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Thực tế, hiện nay việc vận hành chính quyền địa phương 02 cấp mới tiếp cận ở góc độ dịch vụ công, chưa tạo ra không gian phát triển kinh tế và thực hiện chức năng quản lý nhà nước hiệu quả. Công tác ở cơ sở gặp nhiều khó khăn, lực lượng cán bộ không đủ đáp ứng yêu cầu trong điều kiện mới... do vậy, cần phải tiếp tục hoàn thiện.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về tinh thần khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo để thực hiện vận hành mô hình thông suốt và hiệu quả. Tiếp tục kiện toàn đầy đủ các chức danh, bố trí hợp lý cán bộ trong nội bộ các xã, phường. Đặc biệt quan tâm, bổ sung đội ngũ cán bộ cho các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Tiếp tục lập danh sách 5% cán bộ, công chức của các Sở, ngành cấp tỉnh chuyển tăng cường về xã. Luân chuyển có thời hạn, theo hướng địa bàn, tối thiểu là 6 tháng hoặc trong khoảng 6 tháng đến 1 năm, lựa chọn những cán bộ đáp ứng được điều kiện, tiêu chuẩn mà địa phương cần. Các địa phương phải có đề nghị và cơ chế tiếp nhận, tuyển dụng vị trí công việc cụ thể.

Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, cần nghiên cứu cơ chế hỗ trợ để khuyến khích động viên cán bộ biệt phái, tăng cường về công tác tại các xã yên tâm công tác. Đảng ủy các xã, phường chủ động rà soát sắp xếp cán bộ để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ của chính quyền cấp xã.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong của các cơ quan Đảng, Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp. Chủ động chuẩn bị việc sắp xếp thôn, xóm, tổ dân phố. Tiếp tục rà soát cơ chế vận hành, đặc biệt là phân cấp, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước đã chuyển về cấp xã. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Tiếp tục chương trình phiên họp, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã cho ý kiến về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm 2025-2030.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 03/10/2025 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, trên cơ sở dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trong Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và đề xuất của Đảng ủy UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với Tổ biên tập, giúp việc Tiểu ban Văn kiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về thẩm quyền phê duyệt một số chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội; thay đổi Danh mục và tên gọi một số dự án đầu tư trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội; đồng thời đưa ra khỏi Chương trình những nội dung không còn phù hợp hoặc đã có... Như vậy, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 hiện có 27 chương trình, đề án trọng điểm. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục thực hiện 26 nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án trọng điểm đã ban hành trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy giao Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy để hoàn thiện và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm 2025-2030 để triển khai thực hiện.

Tại phiên làm việc chiều nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã cho ý kiến vào dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách Trung ương.

