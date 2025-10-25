Mục sở thị Sân bay Quốc tế Vinh sau 3 tháng đóng cửa nâng cấp

Từ ngày 1/7, Sân bay Quốc tế Vinh đã chính thức đóng cửa để thực hiện các dự án nâng cấp, sửa chữa với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Dự án do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư.

Cảng hàng không quốc tế Vinh đã đóng cửa từ ngày 1/7/2025

Dự án có 3 hạng mục chính gồm: Sửa chữa đường băng và hai đường lăn, mở rộng sân đỗ máy bay và cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách quốc nội.

Ngày 22/10, PV ghi nhận, trên công trường dự án hàng trăm người cùng nhiều thiết bị, máy móc đang tích cực làm việc.

Các nhà thầu dựng thiết bị để thực hiện việc thi công dự án

Tại hạng mục, Công trình sân đỗ máy bay đang được cải tạo, mở rộng thêm gần 30.000 m2 để tăng công suất từ 6 lên 9 vị trí đỗ; còn đường cất hạ cánh, đường lăn được bóc hoàn toàn để thi công mới bằng bê tông.

Khu vực đường băng đang được hoàn thành

Đường băng với chiều rộng 45m do liên danh Tổng Công ty Xây dựng công trình Hàng không ACC, Công ty xây dựng Trường Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO 4 và Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam tập trung thi công.

Nhiều thiết bị máy móc hoạt động hết công suất để chạy đua với tiến độ

Đại diện Ban Điều hành dự án cho biết, đến thời điểm này, 6 nhà thầu trong dự án đều đạt tiến độ đề ra. Trong đó, hạng mục đường cất hạ cánh đã thi công 2km bê tông 2 lớp, tương đương 80%. Phần còn lại đoạn ngắn đất yếu, các đơn vị đang tập trung gia cố. Đối với sân đỗ, ngay khi được bàn giao mặt bằng, chúng tôi chỉ đạo nhà thầu chuẩn bị sẵn các dây chuyền khoan làm cọc xi măng đất, để đuổi kịp tiến độ các hạng mục khác.

Khu vực nhà ga nhà thầu thi công cũng huy động nhiều người để nhanh chóng đạt tiến độ

Cùng với hạng mục nâng cấp đường băng, sân đỗ, hạng mục cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách quốc nội đang được triển khai thi công gấp rút.

Nhà ga hành khách T1 cũng sẽ được mở rộng diện tích lên 13.200m2, nâng công suất phục vụ từ 2,75 triệu lên khoảng 3 - 3,5 triệu hành khách mỗi năm.

Kiểm tra thiết bị đưa vào lắp đặt

Ngoài các dự án đang triển khai, Dự án kéo dài đường băng Sân bay Vinh thêm 600m với tổng mức vốn hơn 545 tỷ đồng. Công tác chuẩn bị sẽ bắt đầu từ quý III/2025, khởi công vào quý IV/2025 và hoàn thành trong 6 tháng kể từ khi bàn giao mặt bằng. Tổng diện tích đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) khoảng 41,28 ha (trong đó: Đất quốc phòng khoảng 7,87 ha; đất nông nghiệp của hộ dân khoảng 14,57 ha; đất ở của hộ dân khoảng 0,87 ha; đất khác khoảng 17,96 ha (giao thông, thuỷ lợi, đất bằng chưa sử dụng) với kinh phí dự kiến khoảng 265,47 tỷ đồng.

