Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Quang cảnh Đại hộ iđại biểu Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An lần thứ II. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Dự đại hội có ông Nguyễn Đình Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Thành viên Hội đồng Tư vấn cải cách của Thủ tướng Chính phủ; cùng Lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; đại biểu của Hiệp hội bất động sản các tỉnh, thành.

Về phía địa phương còn có lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các sở ban ngành cấp tỉnh, cùng lãnh đạo một số phường, xã.

Đại biểu tham dự Đại hội. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Hiệp hội bất Bất động sản Nghệ An thành lập năm 2018, ban đầu với 30 thành viên là các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, với tiêu chí hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau, góp phần thúc đẩy thị trường bất động sản Nghệ An phát triển năng động, lành mạnh theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Sau 5 năm thành lập, thành viên của Hiệp hội đã tăng lên hơn 100 hội viên chứng tỏ uy tín của Hiệp hội ngày càng nâng lên.

Đại hội Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội trong tỉnh, nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ qua. Thông qua Đại hội, nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường sự đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên đồng thời tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, mô hình tổ chức Hiệp hội…

Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030 tại lễ ra mắt. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Với tinh thần “Đoàn kết – Đổi mới – Vươn mình – Hội nhập”, Đại hội lần này tập trung thảo luận và nêu ra nhiều giải pháp xây dựng phương hướng nhiệm vụ của Hiệp hội nhiệm kỳ II (2025 – 2030).

Nhiệm vụ trọng tâm của Hiệp hội Bất động sản tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ này đó là thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện và giám sát xã hội, hoàn thiện thể chế pháp luật. Để làm được vấn đề này, Hiệp hội sẽ tham gia trong việc xây dựng các văn bản quy phạp pháp luật; Góp ý việc ban hành luật sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Luật và các Nghị định có liên quan đến đầu tư, kinh doanh bất động sản; Tham gia thực hiện và giám sát quá trình thực hiện đề án đánh giá tình hình thị trường, dự báo xu hướng, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Bên cạnh đó tiếp tục đẩy mạnh đoàn kết trên cơ sở các thành tựu đã đạt được, tập hợp, đoàn kết các hội viên trong Hiệp hội để xây dựng, phát triển Hiệp hội vững mạnh. Đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tạo điều kiện để các đơn vị, tổ chức là hội viên tiếp cận với các tổ chức quốc tế theo quy định pháp luật...

Ông Nguyễn Quốc Khánh - Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An tại đại hội. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Hôm nay, Đại hội đã bầu 19 người vào Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản Nghệ An nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tại lễ ra mắt, thay mặt ban chấp hành, ông Nguyễn Quốc Khánh - Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An đã gửi lời cảm ơn các đại biểu đã tin tưởng bầu ra Ban chấp hành.

"Chúng tôi hứa sẽ đoàn kết, tận tâm, chung tay góp sức để chèo lái con thuyền Hiệp hội ngày càng phát triển...", ông Khánh nhận mạnh.

Ông Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Hiệp hội Bất động sản Nghệ An đã có được trong chặng đường vừa qua. Bên cạnh đó ông thẳng thắn chỉ ra những vấn đề còn tồn tại mà Hiệp hội Bất động sản Nghệ An chưa hoàn thành.

Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam mong lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Nghệ An nhiệm kỳ mới phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn phát triển...

Lãnh đạo Hiệp hội Bất động sản Nghệ An nhận Bức trướng từ đại diện lãnh đạo tỉnh trao tặng. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Các cá nhân nhân bằng khen của UBND tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Dịp này UBND tỉnh Nghệ An trao Bức trướng tặng Hiệp hội Bất động sản Nghệ An. UBND tỉnh cũng trao các bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thời gian qua./.

Tác giả: Nguyễn Hải

Nguồn tin: nguonluc.com.vn