Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm các Phó thủ tướng, Bộ trưởng

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các Phó thủ tướng, Bộ trưởng vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ, thể hiện niềm tin, sự tín nhiệm, kỳ vọng lớn của Đảng, Nhà nước đối với các đồng chí, đây là niềm vinh dự, tự hào.

Thủ tướng trao quyết định cho các Phó thủ tướng và Bộ trưởng - Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, những lãnh đạo vừa được phê chuẩn bổ nhiệm hôm nay đều là những cán bộ được đào tạo bài bản, có chuyên môn sâu trong lĩnh vực công tác, có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, gương mẫu, khiêm tốn, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có bề dày kinh nghiệm công tác, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thủ tướng khẳng định thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, khối lượng công việc cần hoàn thành vẫn rất lớn, yêu cầu chất lượng cao, bảo đảm tiến độ kịp thời, nhiệm vụ đặt ra đối với Chính phủ vẫn hết sức nặng nề.

Trong đó cần tiếp tục góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đủ tâm, đủ tầm, đủ tài, đủ sức.

Tiếp tục xây dựng Chính phủ "kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân". Ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng nền hành chính hiện đại, thông minh, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Phấn đấu tăng trưởng GDP 8,3-8,5% trong năm 2025 và tăng trưởng 2 con số bền vững trong những năm tới. Nâng cao tự chủ chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển theo hướng xanh, số, tuần hoàn, chia sẻ…

Thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đặc biệt là những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách như phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công; chuẩn bị khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án quy mô lớn, trọng điểm; xây dựng bộ tiêu chí để tiến hành đánh giá cán bộ.

Thủ tướng mong muốn các tân Phó thủ tướng, tân Bộ trưởng sẽ chung sức, đồng lòng đoàn kết, thống nhất, kế thừa, phát huy truyền thống và kinh nghiệm quý báu của Chính phủ. Phát huy điểm mạnh, kinh nghiệm công tác, nỗ lực cống hiến, phấn đấu cao hơn nữa trên con đường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Xây dựng Chính phủ và các thành viên Chính phủ tiên phong, gương mẫu đi đầu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tất cả vì lợi ích của Đảng, của dân tộc và nhân dân; tiếp tục "quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt", "đã nói là làm, đã cam kết thì phải thực hiện, đã làm, đã thực hiện thì phải có kết quả cụ thể, lượng hóa được".

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu - Ảnh: VGP

Thay mặt các lãnh đạo được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao, danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất của người cán bộ lãnh đạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là lẽ sống cao đẹp nhất.

Bà bày tỏ tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu giao nhiệm vụ của Thủ tướng, với các nội dung chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết, vừa định hướng cụ thể, thiết thực nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, vừa thể hiện rõ yêu cầu đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, góp phần xây dựng "Chính phủ hành động, liêm chính, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ.

Ý thức sâu sắc về trách nhiệm, các lãnh đạo sẽ nỗ lực làm việc bằng tất cả tâm huyết và trách nhiệm cao nhất, đồng thời không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, ra sức học hỏi, cầu thị, lắng nghe, đổi mới tư duy, phương thức làm việc với sản phẩm hiệu quả, thực tiễn, cùng tập thể Chính phủ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tác giả: Ngọc An

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ