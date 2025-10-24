Nghệ An: Huy động lực lượng dựng cầu tạm bằng tre vượt khe Huồi Nguyên

Chính quyền đã vận động nhân dân góp sức cùng xã dựng cầu tạm để bà con tạm thời đi lại trước khi có cầu mới.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đợt lũ lịch sử đầu tháng 10 vừa qua đã cuốn sập nhiều cây cầu, trong đó có cầu cứng Trung Thắng vượt khe Huồi Nguyên. Để đảm bảo đi lại cho người dân, chính quyền xã Yên Hòa đã huy động lực lượng dựng cầu tạm bằng tre, nứa dài hàng trăm mét cạnh vị trí cầu cũ, giúp người dân qua lại an toàn hơn.

Ông Đậu Đức Truyền, Chủ tịch UBND xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An cho biết, cầu cứng Trung Thắng vượt khe Huồi Nguyên trên tuyến đường DH1 vào 3 bản Văng Lin, Xốp Cốc, Bản Tạt.

Đây là nơi sinh sống của hơn 300 hộ dân với hàng ngàn nhân khẩu. Sau khi cầu Trung Thắng bị lũ cuốn trôi do ảnh hưởng của bão số 10, đường đi lại của nhân dân và các em học sinh rất vất vả, tiềm ẩn nguy hiểm.

"Trong những ngày qua, chính quyền đã vận động nhân dân góp sức cùng xã dựng cầu tạm để bà con tạm thời đi lại trước khi có cầu mới", ông Truyền cho hay.

Theo lãnh đạo xã Yên Hòa, dự kiến cầu tạm này sẽ hoàn thành trong vài ngày tới nhằm giải phóng thế cô lập, chia cắt cho các bản bị ảnh hưởng. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài, xã mong muốn cấp trên xem xét, sớm cấp kinh phí để xây dựng cầu kiên cố tại bản Trung Thắng.

