Barca vượt mặt Real trở thành đội bóng giá trị nhất thế giới

Barcelona lần đầu tiên đứng đầu danh sách 20 đội bóng giá trị nhất thế giới của Forbes, đẩy Real Madrid xuống vị trí thứ 2. "Ông lớn" xứ Catalan được định giá 4,76 tỷ USD, chỉ hơn Real Madrid khoảng 100 triệu USD. Trong 16 năm trước đó, chỉ có hai đội bóng thay phiên nhau giữ vị trí dẫn đầu là M.U (11 lần) và Real (5 lần).

Giá trị của Barcelona tăng lên được lý giải là do việc siêu sao Messi đồng ý ở lại trong mùa giải năm nay và đội bóng có tân chủ tịch. Tuy nhiên, khoản nợ khổng lồ và tương lai hậu Messi nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng của Barcelona trong vài năm tới. Trong khi đó, đội bóng mà Ronaldo

Xếp ở vị trí thứ 3 là Bayern Munich với trị giá 4,22 tỷ USD. Đội bóng nước Đức vừa giành cú ăn 6 và luôn là đội bóng có tiềm lực tài chính vững vàng.

M.U đứng ngay sau với trị giá 4,2 tỷ USD nhờ vào lượng người theo dõi khổng lồ, các hợp đồng áo đấu và danh tiếng của đội bóng có số lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất thế giới. Đội bóng thuộc sở hữu của nhà Glazer vừa ký hợp đồng tài trợ áo đấu với TeamViewer trị giá 64,9 triệu USD/5 năm, chỉ đứng sau Real trong danh sách các đội bóng có hợp đồng tài trợ áo đấu giá trị nhất.

20 đội bóng giá trị nhất thế giới trung bình đạt 2,28 tỷ USD mỗi đội, tăng 30% so với hai năm trước. Doanh thu trung bình của 20 đội là 441 triệu USD trong mùa giải 2019/2020, giảm 9,6% so với mùa giải trước đó do ảnh hưởng của đại dịch.

Danh sách top 10

1. Barca (4,76 tỷ USD)

2. Real Madrid (4,75 tỷ USD)

3. Bayern Munich (4,22 tỷ USD)

4. Man Utd (4,2 tỷ USD)

5. Liverpool (4,1 tỷ USD)

6. Man City (4 tỷ USD)

7. Chelsea (3,2 tỷ USD)

8. Arsenal (2,8 tỷ USD)

9. PSG (2,5 tỷ USD)

10. Tottenham Hotspur (2,3 tỷ USD)

Tác giả: Mạnh Tùng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong