Cầu thủ ‘nổi điên’ húc đầu khiến trọng tài gãy 2 răng

Nạn nhân trong vụ việc trọng tài chính Alexis Ferreira, người vừa rút thẻ đỏ đối với 2 cầu thủ bên phía San Lorenzo vì xúc phạm tổ trọng tài.

Khi đó, một cầu thủ khác của đội này đã mất kiểm soát, lao tới húc đầu cực mạnh vào mặt trọng tài Ferreira.

Cú ra đòn bất ngờ khiến vị trọng tài ngã gục giữa sân, máu chảy lênh láng từ mũi và miệng.

Các cầu thủ và đồng nghiệp lập tức chạy lại giúp đỡ, trước khi đưa ông đi viện cấp cứu.

Trọng tài Ferreira sau đó xác nhận ông gãy hai chiếc răng và bị chảy máu mũi đầm đìa.

“Tôi gãy răng, chảy rất nhiều máu và cảm thấy chóng mặt. Đó là một khoảnh khắc khủng khiếp, nhưng may mắn là mọi người đã kịp thời giúp tôi”, ông chia sẻ.

Khoảnh khắc trọng tài Alexis Ferreira bị cầu thủ húc đầu khiến ông gãy hai chiếc răng ở Uruguay.

Cú húc đầu gây sốc xảy ra sau khi trọng tài Ferreira rút thẻ đỏ cho hai cầu thủ San Lorenzo

Sự cố gây chấn động giới bóng đá tỉnh Maldonado nói riêng và bóng đá Uruguay nói riêng.

Người đứng đầu cơ quan bóng đá địa phương Alfredo Isnardi gọi đây là “hành vi bạo lực chưa từng có tiền lệ”, đồng thời tuyên bố cầu thủ tấn công trọng tài sẽ bị cấm thi đấu vĩnh viễn tại Uruguay.

Hiệp hội trọng tài và Ban tổ chức giải quyết định tạm dừng phần còn lại của mùa giải để phản đối tình trạng bạo lực với giới cầm còi.

Trọng tài Ferreira cũng lên tiếng cảnh báo rằng chỉ trong năm nay, đã có hơn 5 vụ hành hung trọng tài xảy ra tại khu vực Maldonado.

“Chúng tôi có thể mắc sai sót, nhưng không điều gì biện minh cho bạo lực”, ông nói.

Theo báo chí Uruguay, cầu thủ tấn công đã ra trình diện tại Văn phòng Công tố Maldonado. Luật sư của cầu thủ này cho biết thân chủ đã xin lỗi trọng tài và sẵn sàng chi trả viện phí, nhưng Công tố viên Ana Roses vẫn mở cuộc điều tra hình sự và dự kiến sẽ truy tố tội “cố ý gây thương tích”.

Vụ việc đang làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong bóng đá Uruguay. “Chúng tôi sẽ đi đến cùng để gửi thông điệp rõ ràng tới toàn bộ cộng đồng bóng đá”, ông Isnardi khẳng định.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn