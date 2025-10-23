Hiệu trưởng mất chức vì sửa điểm từ yếu lên giỏi

Ngày 23/10, UBND phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh, thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý vụ việc vi phạm tại Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc.

Theo đó, UBND phường đã thành lập tổ kiểm tra, xác minh các nội dung đơn kiến nghị. Trên cơ sở kết quả xác minh, phường đã tiến hành các bước quy trình xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm theo quy định, bảo đảm nghiêm minh, khách quan, công khai, minh bạch.

Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc (Quảng Ninh). (Ảnh: TT)

Cụ thể, phường đã ký thi hành kỷ luật 9 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó, cách chức đối với bà Đỗ Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, cảnh cáo 5 trường hợp, khiển trách 3 trường hợp.

Trước đó, UBND phường Hà Lầm tiếp nhận đơn phản ánh liên quan đến một số vi phạm tại Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, trong đó có nội dung sửa điểm từ yếu lên giỏi, làm thay đổi đánh giá xếp loại học lực cuối năm học 2024-2025 của học sinh.

Trước đó, ngày 18/10, trên mạng xã hội tại Quảng Ninh xôn xao thông tin con của một cán bộ tại phường Hà Lầm được một lãnh đạo Ban giám hiệu Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc chỉnh sửa điểm. Điểm số được chỉnh sửa ở các môn toán, khoa học tự nhiên, tin học và tiếng Anh.

Tác giả: Nguyễn Hữu Phương

Nguồn tin: nguoiduatin.vn