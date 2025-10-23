Apple chọn Việt Nam cho sản phẩm cao cấp, Trung Quốc dần bị thay thế

Mẫu kính thông minh mới nhất của Apple, Vision Pro M5, hiện đang được lắp ráp tại Việt Nam thay vì Trung Quốc. Đây là sản phẩm có doanh số thấp nhất của Apple, và việc chuyển sản xuất sang Việt Nam diễn ra trong bối cảnh hãng chuẩn bị ra mắt các thiết bị gia đình mới như HomePod với màn hình 7 inch và camera an ninh trong nhà.

Apple chọn Việt Nam làm nơi sản xuất Vision Pro M5.

Việc Apple chuyển hướng sản xuất sang Việt Nam được xem là một nỗ lực nhằm bảo vệ công ty khỏi những cú sốc địa chính trị, đặc biệt khi nước ta gần đây đã ký kết thỏa thuận thương mại với chính quyền Mỹ.

Trong một diễn biến khác, cuộc khảo sát của KeyBanc Capital Market thực hiện cho thấy nhu cầu đối với iPhone Air gần như không tồn tại, khiến Apple quyết định cắt giảm sản lượng mẫu điện thoại này. Nhà phân tích nổi tiếng Ming-chi Kuo cũng cho biết rằng hầu hết các nhà cung cấp iPhone Air dự kiến sẽ cắt giảm công suất sản xuất mẫu máy này hơn 80%.

Mặc dù vậy, nhu cầu đối với các dòng iPhone 17 khác vẫn ổn định, với doanh số chuyển dịch sang các mẫu iPhone 17 Pro và 17 Pro Max. Nikkei Asia đưa tin rằng Apple đang giảm tốc độ sản xuất iPhone Air và đồng thời tăng cường đơn đặt hàng cho các mẫu khác trong dòng iPhone 17, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về quy mô cắt giảm.

Apple cũng điều chỉnh việc sản xuất dòng iPhone 17 và Air.

Bên cạnh đó, Apple cũng có thể sẽ trì hoãn việc ra mắt chiếc iPad gập trị giá 3.900 USD (102,7 triệu đồng) đến ít nhất năm 2029 do gặp phải các vấn đề kỹ thuật liên quan đến trọng lượng và màn hình 18 inch. Hãng vẫn đang hợp tác với Samsung Display để giải quyết những thách thức này.

Cùng lúc, chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple cũng được cho là đang bị trì hoãn do các vấn đề phức tạp liên quan đến cơ chế bản lề và tấm nền gập. Các nhà phân tích từ Mizuho cho biết Apple đã giảm sản xuất tấm nền màn hình xuống chỉ còn 9 triệu chiếc, so với mục tiêu ban đầu là 13 triệu chiếc. Cuộc khảo sát của KeyBanc Capital Market cũng cho thấy khả năng chi trả cho iPhone gập ở mức rất hạn chế.

Tác giả: Nguyên Khang

Nguồn tin: nguoiduatin.vn