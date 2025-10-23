Khởi tố người cha dượng dùng búa đánh vào đầu con riêng của vợ

Nguyễn Văn Nam tại cơ quan công an - Ảnh: CACC

Ngày 23-10, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, ngụ tại thôn Vân Thanh Bắc, xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cha dượng bạo hành cháu bé lớp 5 gây phẫn nộ

Những vết thương trên đầu và đùi cháu L. do bị cha dượng bạo hành - Ảnh: H.A.

Kết quả xác minh cho thấy khoảng 18h ngày 18-10, Nam chở con riêng của vợ là cháu H.T.N.L. (học sinh lớp 5, Trường tiểu học Cổ Đạm) đến nhà mẹ đẻ ăn cơm. Trong bữa ăn, Nam cùng người thân có uống bia. Đến khoảng 22h cùng ngày, Nam đưa cháu L. trở về nhà trọ tại thôn Phú Hòa.

Tại đây, trong lúc nói chuyện, do bực tức vì cháu L. trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó nên Nam đã dùng tay, gậy gỗ đánh nhiều lần vào người cháu.

Sau đó Nam tiếp tục dùng búa đinh đánh hai nhát vào vùng đầu khiến cháu L. bị thương, chảy máu. Gây án xong, Nam tự băng bó sơ cứu cho cháu L. rồi để cháu đi ngủ.

Sáng 19-10, Nam đi làm, khóa cửa để cháu L. ở một mình trong nhà trọ. Khoảng 7h30, cháu L. mở cửa sổ kêu cứu, người dân phát hiện và báo cho chính quyền địa phương.

Sau khi gây án, Nam bỏ trốn, lẩn trốn trên mái nhà mẹ đẻ. Đến đêm 19-10, Công an xã Cổ Đạm đã phát hiện đưa Nam về trụ sở làm việc. Tại đây, Nam thừa nhận toàn bộ hành vi bạo hành cháu L..

Trưởng thôn Phú Hòa Phan Viết Hiệp kể lại hai lần đưa cháu L. đến trạm y tế sau khi bị cha dượng bạo hành - Ảnh: LÊ MINH

Bị can đã từng đánh con riêng của vợ

Ông Phan Viết Hiệp - Trưởng thôn Phú Hòa (xã Cổ Đạm), cho biết chị Bàn Thị Bình (29 tuổi, ngụ tỉnh Sơn La) đã có một đời chồng, sinh được cháu H.T.N.L..

Sau đó chị Bình tiếp tục kết hôn với Nguyễn Văn Nam và có thêm 2 người con chung, cùng chung sống tại thôn Vân Thanh Bắc (xã Cổ Đạm).

Sau một thời gian ở bên gia đình nhà nội tại thôn Vân Thanh Bắc, từ năm 2024 gia đình Nguyễn Văn Nam chuyển đến thuê nhà trọ sống tại thôn Phú Hòa (xã Cổ Đạm). Nam làm công việc tự do, ít tiếp xúc với những người hàng xóm nơi Nam thuê trọ.

"Năm ngoái Nam đã từng bạo hành cháu L., chính tôi là người đưa cháu L. đến trạm y tế thăm khám, sau đó đưa cháu về nhà tôi ở vài ngày cho đến khi tinh thần cháu ổn định mới bàn giao lại cháu cho gia đình" - ông Hiệp nói.

Cháu L. điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh - Ảnh: LÊ MINH

Bác sĩ khoa chấn thương và phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) cho biết cháu L. được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh lúc 11h trưa 19-10 trong tình trạng nhiều vết thương hở trên đầu; trên lưng, đùi, chân xuất hiện nhiều vết bầm tím. Thời điểm nhập viện, trẻ trong tình trạng hoảng sợ, ngại tiếp xúc.

Trên đầu cháu L. có 3 vết thương hở, trong đó 2 vết thương ở vùng đỉnh đầu. Các bác sĩ xử lý và tiến hành khâu 7 mũi. Sau ít ngày điều trị, sức khỏe, tinh thần cháu L. đã ổn định trở lại.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: tuoitre.vn