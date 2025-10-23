Chủ nhân tờ vé số độc đắc 2 tỉ đồng bị rách đã được trả thưởng

Tờ vé số trúng giải độc đắc bị rách được xác định chính xác, chủ nhân đã được trao thưởng - Ảnh: HỒNG PHÚC

Ngày 23-10, ông P.D.L. (trú xã Vệ Giang, Quảng Ngãi) chủ nhân tờ vé số độc đắc bị rách, xác nhận đã được Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai trao thưởng.

Cụ thể, sáng 23-10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã trả thưởng cho ông L. sau khi xác minh đủ điều kiện nhận thưởng.

Tờ vé số độc đắc 2 tỉ đồng, sau khi trừ thuế, ông L. nhận được hơn 1,8 tỉ đồng.

"Tôi rất vui khi tờ vé số được công nhân. Tôi cảm ơn Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai và cơ quan chức năng đã giúp đỡ để xác minh tính chính xác của tờ vé số và trao thưởng cho tôi.

Cũng có lúc tôi lo lắng, nhưng giờ thì vui lắm, tôi sẽ tiếp tục mua ủng hộ vé số Gia Lai", ông L. nói.

Đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai cũng xác nhận đã chi trả tiền thưởng tờ vé số độc đắc cho ông L..

Phía Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai cũng rất vui khi vụ việc kết thúc trong êm đẹp, tờ vé số bị rách được thừa nhận hợp pháp, việc trả thưởng diễn ra.

Trước đó ngày 25-9, trên đường đi phụ hồ về, ông L. ghé quán ăn ven đường và mua tờ vé số có ký hiệu K39-25 với dãy số dự thưởng là 996946 của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai.

Ăn xong, ông L. đi về gặp trời mưa nên tấp vào lề đường trú mưa, vô tình tờ vé số dính nước mưa bị rách ở giữa tạo thành một lỗ thủng. Dẫu vậy dãy số 996946 vẫn còn nguyên.

Ngày 26-9, ông L. dò thì biết tờ vé số trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỉ đồng.

Ngày 2-10, ông mang tờ vé số đến văn phòng đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai tại tỉnh Quảng Ngãi để làm thủ tục nhận thưởng. Tờ vé số được thu nhận, chuyển đến trụ sở chính của công ty.

Ngày 8-10, đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai mời ông L. đến văn phòng đại diện của công ty tại Quảng Ngãi làm việc.

Theo biên bản buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai cho rằng tờ vé số bị rách rời một phần chính giữa và phần rách rời đã bị mất. Do đó công ty xác định tờ vé số này không đủ điều kiện nhận thưởng theo Thông tư số 75 của Bộ Tài chính.

Dẫu vậy, phía Công ty TNHH Xổ số kiến thiết tỉnh Gia Lai rất trách nhiệm làm việc với các bên, tìm cơ sở pháp lý phù hợp, thận trọng. Nếu đáp ứng các yếu tố khách quan, phù hợp với quy định sẽ trao thưởng.

Đến ngày 20-10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai có văn bản mời ông L. bổ sung thông tin để xem xét lại trường hợp đặc biệt.

Ngày 21-10, ông L. được mời làm việc với lãnh đạo công ty và đưa tờ vé đến Công an tỉnh Quảng Ngãi để giám định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, sáng 23-10, Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai đã trao thưởng hợp pháp cho ông L..

Tác giả: Trần Mai