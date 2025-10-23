Hơn 600 người bỏ trốn khỏi trung tâm lừa đảo ở Myanmar

Trao đổi với báo giới, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Tak, ông Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya, cho biết tính đến sáng 23/10, tổng cộng 677 người đã bỏ trốn khỏi trung tâm lừa đảo KK Park ở Myanmar, vượt sông Moei để sang Thái Lan.

Hiện nhà chức trách Thái Lan đang hỗ trợ những người này “theo quy trình nhân đạo” và tiến hành sàng lọc để xác định họ có phải nạn nhân của nạn buôn người hay không. Nếu không phải là nạn nhân, những người này có thể bị truy tố vì nhập cảnh trái phép.

Trong thông cáo, chính quyền tỉnh Tak cho biết những người vượt biên là công dân nước ngoài, gồm cả nam và nữ. Dự kiến sẽ còn nhiều người tiếp tục vượt biên trong những ngày tới.

Các khu phức hợp như KK Park – nơi các nhóm tội phạm mạng tiến hành các chiêu trò lừa đảo tình cảm và đầu tư trực tuyến – đã phát triển mạnh dọc biên giới Myanmar. Chiến dịch truy quét quy mô lớn khởi động từ tháng 2 năm nay giúp đưa khoảng 7.000 lao động về nước, đồng thời khiến Thái Lan áp đặt một lệnh chặn truy cập Internet xuyên biên giới.

Theo các chuyên gia, mặc dù nhiều người bị ép buộc hoặc lừa gạt vào làm việc tại các trung tâm lừa đảo có hàng rào kiên cố, song không ít người đã tự nguyện tham gia, với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn trong ngành công nghiệp phi pháp trị giá hàng tỷ USD này.

Tác giả: Phương Oanh

Nguồn tin: bnews.vn