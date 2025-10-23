Cháy tiệm tạp hoá ở Đồng Nai, người đàn ông 70 tuổi tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 22/10, tại một cửa hàng tạp hoá khu vực ấp Hoàn Quân, xã Cẩm Mỹ bất ngờ xuất hiện khói và bốc cháy.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: CTV)

Do bên trong chứa nhiều đồ vật dễ bắt lửa nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội.

Phát hiện vụ việc, người dân sống trong khu vực trên lập tức hô hoán, dùng các biện pháp cứu hoả tại chỗ nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 7 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai) điều xe chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông hơn 70 tuổi đã tử vong trong căn nhà bị cháy. Nhiều tải sản trong nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân của vụ hoả hoạn đang được điều tra, làm rõ.

Tác giả: Duy Phương

Nguồn tin: Báo VOV