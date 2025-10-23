Pheu Thai khẳng định tân lãnh đạo đảng không thuộc gia đình Shinawatra

Tân lãnh đạo Đảng Pheu Thai sẽ không phải người nhà Shinawatra - Ảnh: AFP

Phát biểu tại trụ sở Đảng Pheu Thai ngày 22-10, ông Suriya Jungrungreangkit, Giám đốc bầu cử của đảng, xác nhận rằng lãnh đạo mới của Pheu Thai sẽ không đến từ gia đình Shinawatra. Trước đó, bà Paetongtarn Shinawatra, con gái của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, đã tuyên bố từ chức lãnh đạo đảng.

“Đảng Pheu Thai có mối liên hệ sâu sắc với gia đình Shinawatra. Ông Thaksin là người sáng lập đảng khi còn mang tên Thai Rak Thai, trước khi bị tòa án giải thể. Tuy nhiên, mọi thứ đều thay đổi. Tôi được biết rằng lãnh đạo mới sẽ là người không có quan hệ với gia đình Shinawatra, dù người này là một thành viên chính thức của Pheu Thai”, ông Suriya nói.

Ông Suriya phủ nhận tin đồn cho rằng mình có thể là ứng viên kế nhiệm, đồng thời cho biết tân lãnh đạo nên thuộc thế hệ trẻ và có năng lực dẫn dắt đảng tiến vào cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Ông Suriya cũng bác bỏ thông tin cho rằng phe của ông gồm 70 nghị sĩ đã gây sức ép buộc bà Paetongtarn từ chức, đe dọa rút khỏi đảng nếu bà không rời ghế lãnh đạo.

“Tôi bắt đầu sự nghiệp chính trị với Đảng Thai Rak Thai do ông Thaksin lãnh đạo và từng giữ chức tổng thư ký. Dưới thời bà Paetongtarn, tôi là bộ trưởng giao thông kiêm phó thủ tướng. Bà ấy luôn rộng lượng, không thể có chuyện tôi dẫn các nghị sĩ sang đảng khác”, ông Suriya khẳng định.

Ông khẳng định phe của mình sẽ tiếp tục ở lại Pheu Thai và sẽ nỗ lực mở rộng lực lượng, nâng số lượng nghị sĩ của đảng lên 200 người như từng cam kết.

Cũng trong ngày 22-10, ông Chusak Sirinil được bổ nhiệm làm quyền lãnh đạo Đ-ảng Pheu Thai.

Đảng Pheu Thai sẽ tổ chức bầu cử ban chấp hành và lãnh đạo mới vào ngày 31-10 tới.

Tác giả: Khánh Quỳnh

Nguồn tin: tuoitre.vn