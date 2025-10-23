Trộm cắp điện thoại khi vào bệnh viện chăm người thân

Tối 19/10, Công an phường Trung An nhận tin báo về một vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang. Anh Nh., người đang nuôi bệnh nhân tại bệnh viện bị mất 1 điện thoại di động.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an phường đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, rà soát và phát hiện Huỳnh Hoài H. có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đối tượng này cũng đang nuôi người thân tại bệnh viện và ở cùng phòng với anh Nh.

Đối tượng trộm tài sản. Ảnh: CA

Tại cơ quan công an, Huỳnh Hoài H. khai nhận, lợi dụng lúc anh Nh. để điện thoại trong hộc tủ phòng bệnh rồi ra ngoài, H. đã lén lút lấy trộm chiếc điện thoại và mang đi cất giấu trong thùng rác ngoài hành lang lầu 6 của bệnh viện.

Công an phường đã tiến hành lập hồ sơ vụ việc, thu giữ tang vật và phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra và xử lý đối tượng Huỳnh Hoài H. theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 13/10, cơ quan công an cũng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với P.L.T (ngụ xã Mỏ Cày, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi lấy trộm tài sản của người khác xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Tiền Giang.

Tác giả: Chu Trinh

Nguồn tin: vov.vn