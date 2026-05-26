Cây mít trăm quả, mọc xuyên nhà ở Đà Nẵng gây sốt

Trong một lần đến chơi nhà người quen trên đường Nhơn Hòa 12 (TP Đà Nẵng), anh Quang Nam bất ngờ khi nhìn thấy cây mít quả mọc chi chít quanh thân từ gốc đến ngọn, gần như không có chỗ hở.

Quá ấn tượng, anh Nam xin phép chủ nhà được chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội. Loạt ảnh về cây mít trăm quả khiến người xem trầm trồ và thu hút hàng nghìn lượt xem trên diễn đàn mạng.

Đặc biệt, chủ nhà còn thiết kế một ô vuông ở ban công tầng hai để cây mít có thể xuyên qua, đảm bảo kiến trúc mà vẫn giữ được mảng xanh từ cây cối. Cây vươn cao, tán rộng, tỏa bóng mát xanh ngát cho căn nhà.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bà Xuân (chủ nhà) bày tỏ bất ngờ và có chút bối rối khi cây mít của gia đình được nhiều người quan tâm và hỏi thông tin.

Cây mít của nhà cô Xuân năm nào cũng trĩu quả, có khi hơn trăm trái. Ảnh: Quang Nam.

"Cây mít này trồng ở nhà tôi đã 15 năm, năm nào cũng ra nhiều trái như vậy chứ không riêng gì năm nay. Còn về thiết kế căn nhà chừa lối cho cây mít mọc lên là do con tôi tính toán, vợ chồng tôi đều lớn tuổi nên tôi không rõ về vấn đề đó lắm", bà Xuân bộc bạch.

Chủ nhà cho biết thêm số trái trên cây ước chừng 100 trái, có năm còn nhiều hơn.

Dưới bài đăng lan truyền trên mạng, nhiều người để lại bình luận trầm trồ về cây mít trĩu quả. Không ít dân mạng còn nói rằng muốn đến tận nơi để ngắm cây độc lạ này.

"Không ai nói tôi còn tưởng ảnh AI", "Cây mít mà tưởng chùm nho xanh, sao trái có thể mọc chi chít như vậy", "Cây mít đẹp quá, phải dụi mắt mấy lần mới nhìn ra", "Cây đẹp thế này thảo nào chủ nhà chừa cả lối để vươn lên", dân mạng bày tỏ.

Trước cây mít trăm trái ở Đà Nẵng, một cây mít khác của quán cà phê ở Tuyên Quang cũng từng gây sốt mạng xã hội vì sai trĩu từ gốc đến ngọn. Cây mít có thân lớn, uốn lượn, cành lá sum sê, tỏa bóng mát, những trái mít 5-7 kg xanh mướt, nằm la liệt dưới sàn gỗ tầng 2.

Anh Đỗ Quang Dũng, chủ quán, cho biết quán cà phê mở từ năm 2019. Mỗi mùa mít ra quả, quán của gia đình anh lại gây sốt trên mạng xã hội và đón lượng khách tăng đột biến. Quán có thể đón hơn 100 khách/lượt nhưng nhiều thời điểm, khách quá tải, không ít người sẵn sàng chờ cả tiếng để tận mắt xem và chụp ảnh cùng cây mít này.

Tác giả: Đinh Phạm

Nguồn tin: znews.vn