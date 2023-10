Yêu cầu Phó Giám đốc Sở ở Ninh Bình xin lỗi người dân sau khi xưng "mày, tao"

Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, ngày 17/10, sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh đã họp và yêu cầu ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở, đến gặp gỡ và xin lỗi chị N.T.T. (trú xã Phú Sơn, huyện Nho Quan).

Ông Nguyễn Tiến Dũng (áo nâu, giơ tay phải) liên tục có thái độ không chuẩn mực, xưng "mày, tao" với người dân khi làm nhiệm vụ tại huyện Nho Quan (Ảnh: Cắt từ clip)

"Ông Nguyễn Tiến Dũng đã nhận sai, cầu thị và cho biết sẽ thực hiện việc xin lỗi người dân. Quá trình Phó Giám đốc Sở TN&MT Ninh Bình thực hiện xin lỗi dân phải có sự chứng kiến của chính quyền địa phương cấp xã, huyện. Ông Dũng là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Vì thế Sở TN&MT phải báo cáo xin ý kiến về việc xử lý", vị lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình cho hay.

Theo vị lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, trong sáng 17/10, ông Nguyễn Tiến Dũng đã nhận sai, cầu thị, xin nghiêm túc rút kinh nghiệm trước toàn cơ quan sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, ngày 6/9, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Ninh Bình trong khi đi kiểm tra thực tế nhà của gia đình chị N.T.T. bị rạn nứt nghi do ảnh hưởng khai thác đá của một mỏ đá trên địa bàn, đã có những lời lẽ thiếu chuẩn mực với gia đình chị T..

Cụ thể, trong đoạn clip do camera an ninh của gia đình chị T. ghi lại, trong quá trình làm việc với gia đình, ông Nguyễn Tiến Dũng đã nói: "Nhà mày chết tao đền, không lấy tiền tao không cho nữa. Cả gia đình nhà mày chết tao đi tù cũng được".

Sau đó chị T. đã có đơn tố cáo hành vi thiếu chuẩn mực của ông Nguyễn Tiến Dũng gửi đến UBND tỉnh Ninh Bình. Ngoài đơn tố cáo, chị T. gửi kèm video ghi lại những lời nói của vị Phó Giám đốc Sở trước sự chứng kiến của nhiều cán bộ trong đoàn kiểm tra.

