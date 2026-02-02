Yến mạch ăn cùng những thứ này không lo tăng cân lại bổ sung gấp đôi dinh dưỡng

Các loại quả mọng (việt quất, dâu tây, mâm xôi)

Quả mọng là người bạn đồng hành số 1 của yến mạch trong các bữa ăn giảm cân. Chúng chứa rất ít calo nhưng lại cực kỳ giàu chất chống oxy hóa và vitamin C. Vị chua ngọt tự nhiên của quả mọng giúp bát yến mạch trở nên hấp dẫn hơn mà không cần thêm đường tinh luyện, đồng thời hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa và làm đẹp da từ bên trong.

Các loại hạt dinh dưỡng (hạnh nhân, hạt óc chó, hạt chia)

Khi thêm hạt chia hoặc hạnh nhân vào yến mạch, bạn đang bổ sung một lượng chất béo lành mạnh (Omega-3) và protein thực vật chất lượng cao. Đặc biệt, hạt chia có khả năng ngậm nước và nở to, giúp tạo cảm giác nhanh no và no lâu hơn gấp nhiều lần. Sự kết hợp này không chỉ tốt cho tim mạch mà còn ngăn chặn các cơn thèm ăn vặt giữa buổi.

Sữa chua Hy Lạp không đường

Để tăng cường lượng đạm (protein) mà không làm tăng lượng mỡ, sữa chua Hy Lạp là lựa chọn hoàn hảo. Protein giúp xây dựng cơ bắp và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Kết hợp yến mạch với sữa chua không đường không chỉ tạo nên kết cấu kem mịn, dễ ăn mà còn cung cấp lợi khuẩn Probiotics, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh và vòng bụng phẳng lỳ.

Quế và bột cacao nguyên chất

Thay vì sử dụng sữa đặc hay đường, hãy dùng bột quế hoặc bột ca cao để tạo hương vị. Quế có khả năng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu và tăng cường quá trình trao đổi chất tự nhiên của cơ thể. Trong khi đó, một chút ca cao nguyên chất sẽ mang lại vị đậm đà và cung cấp polyphenol giúp bảo vệ tim mạch mà hoàn toàn không gây tăng cân.

Trứng và các loại rau xanh (yến mạch mặn)

Đừng bó buộc yến mạch chỉ với các món ngọt. Yến mạch nấu chín cùng một ít rau chân vịt, nấm và kèm theo một quả trứng chần là bữa sáng mặn cực kỳ giàu dinh dưỡng. Trứng cung cấp choline và protein chất lượng, trong khi rau xanh bổ sung thêm chất xơ, giúp thực đơn giảm cân của bạn đa dạng hơn và không bao giờ bị nhàm chán.

Sữa hạt không đường (hạnh nhân, đậu nành, hạt điều)

Thay vì nấu yến mạch với sữa bò nguyên kem, hãy thay thế bằng các loại sữa hạt không đường. Sữa hạnh nhân thường chỉ chứa khoảng 30-50 calo mỗi ly, thấp hơn rất nhiều so với sữa thường nhưng vẫn đảm bảo độ béo ngậy. Đây là cách cắt giảm calo thông minh giúp bạn kiểm soát cân nặng chặt chẽ mà vẫn ngon miệng.

