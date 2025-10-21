Thời gian:
Xúc động khoảnh khắc mẹ bệnh nặng hôn má từ biệt con trai nhỏ

Khoảnh khắc "mẹ hôn con lần cuối" được anh Trần Minh Tuấn đăng tải thu hút hàng triệu lượt xem, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Tác giả: Minh Vũ

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn

