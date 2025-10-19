Thời gian:
Cận cảnh sắc vóc nữ chủ tịch 24 tuổi của Ninh Bình FC

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Mỹ Anh rạng rỡ xuất hiện trên khán đài sân Hàng Đẫy tối 18/10 để cổ vũ cho Ninh Bình trong chuyến làm khách trước Hà Nội ở vòng 7 V.League 2025/26.

Tác giả: Kiều Oanh

Nguồn tin: znews.vn

