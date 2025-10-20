Đà Nẵng huy động 300 xuồng cứu hộ, chuẩn bị ứng phó đợt mưa lớn

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Đà Nẵng, toàn thành phố đang triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho người dân, tàu thuyền và các công trình trọng điểm.

Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn vẫn vận hành bình thường, mực nước các sông dưới mức báo động I; sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản cơ bản ổn định.

Đến sáng 20/10, toàn thành phố có 4.148 tàu cá với hơn 21.000 lao động. Trong đó, 264 tàu vẫn đang hoạt động trên biển. Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng đã thông báo, hướng dẫn các phương tiện thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra. Các địa phương cũng đã lên phương án sơ tán hơn 210.000 người dân khỏi khu vực nguy hiểm khi có bão mạnh.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, bão số 12 dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền trong những ngày tới, gây mưa lớn kéo dài tại khu vực Trung Trung Bộ.

Tại Đà Nẵng, từ ngày 27 đến 28/10, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300mm; gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão giật cấp 13-16.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh: “Đây là cơn bão nhẹ về bão nhưng rất nặng về mưa. Đợt mưa từ ngày 23 đến 26/10 được dự báo sẽ rất lớn, có nơi đặc biệt lớn, tiềm ẩn nguy cơ ngập sâu, sạt lở và chia cắt nhiều khu vực”. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng yêu cầu toàn hệ thống phải khẩn trương, đồng bộ, tuyệt đối không chủ quan, không để người dân bị cô lập hoặc thiếu lương thực, nước uống trong thời gian mưa bão.

Để chủ động ứng phó, thành phố thống nhất huy động khoảng 300 xuồng nhỏ và vừa từ lực lượng vũ trang, đoàn thể và các tổ chức tình nguyện, bố trí tại các khu vực trọng điểm. Các phương tiện này sẽ được sử dụng để hỗ trợ di chuyển người dân, vận chuyển nhu yếu phẩm trong trường hợp ngập sâu tại khu dân cư, ngõ hẻm.

Thành phố cũng đang xem xét phương án phát áo phao cho người dân ở vùng trũng thấp, tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún. Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Thượng tá Nguyễn Hữu Ích - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trực tiếp chỉ huy việc điều động xuồng cứu hộ, bảo đảm phương tiện và nhiên liệu luôn trong tình trạng sẵn sàng.

“Tất cả phải trong trạng thái sẵn sàng cao nhất. Khi có tình huống xảy ra, phải có người, có xuồng, có xăng ngay lập tức” Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng chỉ đạo.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo chính xác tình hình sạt lở tại khu vực miền núi; Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát các khu vực và công trình có nguy cơ ngập úng, đánh dấu mực nước lũ để phục vụ công tác phòng, chống bão lũ lâu dài.

Phó Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị các địa phương kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, sẵn sàng di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, vùng sạt lở, ngập sâu. Ngành giáo dục được yêu cầu linh hoạt cho học sinh nghỉ học khi có mưa lớn để đảm bảo an toàn.

“Phải thông tin rộng rãi đến người dân, khuyến cáo mỗi hộ dự trữ đủ lương thực ít nhất 3 ngày, tránh tình trạng ‘bão đến mới đi mua mì tôm’. Không để bị động, không để người dân bị cô lập, đói rét. Hộ nào khó khăn, chính quyền phải hỗ trợ kịp thời” Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nhấn mạnh thêm.

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị, địa phương hoàn tất công tác chuẩn bị, đưa mực nước hồ chứa về mức an toàn trước 17h ngày 22/10, bảo đảm ứng phó chủ động, hiệu quả với bão số 12- cơn bão được dự báo “nặng về mưa” nhất từ đầu năm đến nay.

