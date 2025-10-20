3 nam thanh niên tử vong khi ô tô con đâm trực diện xe container

Your browser does not support the video tag.

Trong một vụ tai nạn thương tâm, một chiếc xe ô tô con đang trên đường trở về từ Đền Baglamukhi đã va chạm trực diện với một xe container vào rạng sáng ngày 18/10, khiến ba nam thanh niên tử vong tại chỗ và một người bị thương nặng.

Các nạn nhân được xác định là Suresh Rawal (50 tuổi), Abhay Pandya (20 tuổi) và Shailendra Acharya, là cư dân của các làng thuộc khu vực Barnagar. Aditya Pandey (22 tuổi), người sống sót duy nhất, bị thương nghiêm trọng.

Chiếc xe ô tô con biến dạng sau vụ tai nạn.

Vụ va chạm đã phá hủy hoàn toàn phần đầu của xe. Cảnh sát Ghattiya, do trưởng đồn Karan Kumar dẫn đầu, đã đến hiện trường và với sự giúp đỡ của người dân địa phương, đã sử dụng cần cẩu để đưa các thi thể và người bị thương ra khỏi đống đổ nát.

"Một vụ tai nạn xảy ra gần Jaithal ở khu vực Ghatiya vào khoảng 12h30 ngày 18/10. Ba thanh niên khoảng 20-22 tuổi đã tử vong tại chỗ", Nghị sĩ BJP Satish Malviya cho biết.

Cùng ngày, một vụ tai nạn khác đã xảy ra ở quận Nandurbar, Maharashtra khiến 8 người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc xe lao xuống hẻm núi ở Chandshali Ghat. Nhiều người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó để điều trị.

Cảnh sát Nandurbar đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn