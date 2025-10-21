Xe bán tải đang chạy qua đèo bỗng dưng bốc cháy

Hiện trường chiếc xe bán tải BT-50 bốc cháy dữ dội - Ảnh cắt từ clip

Tối 20-10, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang xử lý hiện trường vụ xe bán tải bốc cháy trên đèo Hà Lan, đoạn qua phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, chiếc xe bán tải hiệu Mazda BT-50 do ông Vũ Văn Tuấn (trú TP Hải Phòng) điều khiển chạy trên quốc lộ 14 theo hướng Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa, khi đến khu vực đèo Hà Lan thì bất ngờ bốc cháy.

Ngọn lửa xuất phát từ phần đầu xe rồi nhanh chóng lan ra phía sau. Do địa hình đèo dốc, gió mạnh nên ngọn lửa nhanh chóng lan ra khiến toàn bộ thân xe bị lửa bao trùm.

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy khu vực 2 Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều hai xe chữa cháy cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến khoảng 19h30, đám cháy được khống chế. Tuy vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng chiếc xe bị cháy hư hỏng nặng.

