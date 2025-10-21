Prince Group bị nghi rửa tiền, cất giữ hơn 90 tỉ won tại nhiều ngân hàng Hàn Quốc

Ngân hàng Prince tại Phnom Penh, Campuchia - Ảnh: YONHAP

Theo báo Korea Times, hơn 90 tỉ won (khoảng 63 triệu USD) được cho là đang được Tập đoàn Prince Group của Campuchia gửi tại các chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia, trong bối cảnh tập đoàn này bị nghi liên quan mạng lưới lừa đảo và tội phạm xuyên quốc gia.

Theo tiết lộ của nghị sĩ Kang Min Kuk thuộc Đảng Quyền lực quốc dân (PPP) ngày 20-10, tập đoàn này đã thực hiện 52 giao dịch tại năm chi nhánh ngân hàng Hàn Quốc ở Campuchia, với tổng giá trị hơn 197 tỉ won.

Trong số đó, khoảng 91 tỉ won hiện vẫn đang được gửi tại các chi nhánh này, gồm 56 tỉ won tại Ngân hàng KB, 27 tỉ won tại Ngân hàng Jeonbuk và 7 tỉ won tại Ngân hàng Woori, theo dữ liệu từ Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS).

Thông tin này được công bố giữa lúc Prince Group đã bị cộng đồng quốc tế trừng phạt do có liên quan đến bắt cóc, tra tấn và giết người.

Trong đó, Mỹ và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Prince Group, và Bộ Tư pháp Mỹ truy tố Chủ tịch tập đoàn Chen Zhi về tội lừa đảo và rửa tiền.

Chính phủ Hàn Quốc hiện cũng đang xúc tiến các biện pháp trừng phạt riêng đối với tập đoàn Campuchia này, trong khuôn khổ chiến dịch truy quét quốc tế.

Cuối tuần qua, 64 công dân Hàn Quốc bị giam giữ ở Campuchia vì liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến đã được đưa về nước bằng chuyến bay thuê riêng. Hầu hết những người này hiện bị điều tra hình sự.

Đợt hồi hương quy mô lớn này diễn ra sau vụ một sinh viên đại học Hàn Quốc bị tra tấn đến chết ở Campuchia hồi tháng 8, được cho là do bị một băng nhóm tội phạm dụ dỗ, khiến dư luận Hàn Quốc phẫn nộ.

Cách đây vài ngày, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã cử đội phản ứng đặc biệt sang Campuchia để hỗ trợ các công dân bị lôi kéo vào các đường dây lừa đảo trực tuyến do các tổ chức tội phạm địa phương điều hành, trong đó có Prince Group.

