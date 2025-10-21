Máy bay Boeing 737 của Mỹ chở 140 người va trúng vật thể bí ẩn giữa không trung

Kênh RT của Liên bang Nga tối 20/10, theo giờ địa phương, cho biết một chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không United Airlines đã bị một vật thể bí ẩn va trúng khi đang bay, mà một số người nghi ngờ có thể là mảnh vỡ từ không gian.

Chuyến bay United 1093 cất cánh từ thành phố Denver thuộc bang Colorado, vào ngày 16/10 và dự kiến sẽ hạ cánh tại Los Angeles.

Khoảng 40 phút sau, chiếc máy bay chở 140 người này bắt đầu hạ độ cao bất ngờ khi đang bay qua bang Utah và đã phải chuyển hướng đến thành phố thủ phủ Salt Lake City của bang Utah.

Những hình ảnh chưa được xác minh lan truyền trên mạng xã hội (xem dưới đây) cho thấy phần thân máy bay bị hư hại và kính buồng lái bị vỡ, cùng với vết máu trên cánh tay của cơ trưởng.

Theo trang tin hàng không AvBrief.com, cơ trưởng cho biết máy bay đã bị “mảnh vỡ không gian” va trúng. AvBrief bổ sung rằng các nhà điều tra đang tập trung vào giả thiết chiếc Boeing 737 MAX 8 đã va chạm với một phần của khí cầu thời tiết.