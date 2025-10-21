Ngày 20/10, cựu người mẫu Kim Cương, vợ Ưng Hoàng Phúc đăng tải hình ảnh chồng nằm trên giường bệnh. Cô chia sẻ: "Chồng bệnh rồi. Chồng lúc nào cũng mạnh mẽ, cứng rắn. Lần này kêu vợ chở đi bệnh viện là biết dữ lắm rồi".

Kim Cương cho biết sau chuyến đi đến Ấn Độ ít ngày trước, Ưng Hoàng bị sốt nhiều ngày không khỏi. Sau khi trở về Việt Nam, anh phải nhập viện để truyền dịch. Hiện nam ca sĩ đang điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM.

Ưng Hoàng Phúc nhập viện. Ảnh: @vokimcuong.

Ưng Hoàng Phúc gặp nhiều vấn đề về sức khỏe những năm qua. Trong một chương trình, nam ca sĩ kể vào năm 2015, khi đang tham gia một chương trình truyền hình thực tế, anh bị thoát vị đĩa đệm, sức khỏe giảm sút, phải dừng lại tất cả hoạt động nghệ thuật.

Sau đó, Ưng Hoàng Phúc may mắn gặp được vị bác sĩ giỏi. Người này khuyên nam ca sĩ không nên mổ thoát vị đĩa đệm nữa vì anh đã mổ 4 lần. Ưng Hoàng Phúc cho hay: "Tôi chữa trị theo sáng chế của bác sĩ và bây giờ, bệnh được trị khỏi".

Thời hoàng kim của Ưng Hoàng Phúc cũng bị gián đoạn từ lúc nam ca sĩ tạm dừng hoạt động để điều trị bệnh. 15 năm qua, cái tên Ưng Hoàng Phúc giảm nhiệt. Lần xuất hiện của nam ca sĩ trên sân khấu Bài hát yêu thích với ca khúc Buông tay lặng im làm điểm nhấn gần nhất nhưng cũng là ký ức buồn của Ưng Hoàng Phúc, khi anh bị nhiều khán giả chê hát live không tốt và phong cách âm nhạc đã cũ.

So với đồng nghiệp cùng thế hệ, Ưng Hoàng Phúc hoạt động chăm chỉ. Nhưng giữa guồng quay hiện đại, với sự thay đổi chóng mặt của thế hệ nghệ sĩ mới, cách thức hoạt động âm nhạc mới và những tiêu chuẩn đòi hỏi mới từ khán giả cũng khắt khe hơn, Ưng Hoàng Phúc không bắt kịp. Nam ca sĩ cũng thức thời thay đổi hướng đi cho sự nghiệp để ít nhiều duy trì tên tuổi.

Gần đây, anh vướng ồn ào liên quan đến MV Anh em trước sau như một của nhóm Ngũ hổ tướng bị phát hiện có hình ảnh quảng cáo một web cá độ.

Tác giả: An Nhi

Nguồn tin: znews.vn