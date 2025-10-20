4 người trong gia đình tử vong khi ô tô tông trúng xe máy

Your browser does not support the video tag.

Một vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra ở Bharatpur, Rajasthan, Ấn Độ, vào ngày 18/10.

Cặp vợ chồng cùng hai con nhỏ đang điều khiển xe máy di chuyển trên con đường gần làng Luhasa thì chiếc SUV Thar va chạm với xe của họ.

Sau vụ tai nạn, dân làng nổi cơn thịnh nộ. Họ đổ xăng vào chiếc SUV bị lật và châm lửa đốt. Trong giây lát, toàn bộ khu vực trở nên hỗn loạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người tử vong.

Nhận được tin báo, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và kiểm soát tình hình. Các thi thể được đưa đi khám nghiệm tử thi. Tài xế xe SUV bị thương nặng đã được đưa đến Bệnh viện Quận Bharatpur.

Thanh tra cảnh sát Nadbai Amar Singh Rathore cho biết gia đình này đang đến làng Naiwada thuộc khu vực đồn cảnh sát Halina để mua hạt mù tạt và đồ lễ Diwali. Một chiếc SUV chạy với tốc độ cao từ hướng ngược lại đã mất lái và đâm vào xe của họ. Cú va chạm mạnh đến mức cả 4 người tử vong tại chỗ, còn chiếc xe máy bốc cháy ngay lập tức.

Những người tử vong được xác định là Natwar Singh, vợ anh là Pooja Singh, con gái 6 tuổi Pari và con trai 4 tuổi Deepu Singh.

Ông Amar Singh Rathore, Giám đốc Sở Cảnh sát Nadbai, cho biết nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Vụ việc sẽ sáng tỏ hơn sau lời khai của tài xế xe SUV. Vụ tai nạn thương tâm này đã gây chấn động toàn vùng Bharatpur.

Tác giả: Phương Linh (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn