Bão số 12 dự kiến đổ bộ từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, hoàn lưu bão gây mưa lũ lớn diện rộng

Hướng di chuyển của bão số 12 (lúc 17h ngày 20/10). Ảnh: TTXVN phát

Tuy nhiên, hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh và nhiễu động gió Đông sẽ gây mưa rất lớn diện rộng cho các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi với lượng mưa phổ biến từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi từ 200 - 400 mm, có nơi trên 500 mm; trọng tâm là khu vực Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có lượng mưa từ 500 - 700 mm, cục bộ có nơi trên 900 mm.

"Mưa lớn kéo dài có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng thấp và đô thị. Đây là kịch bản chính được nhận định – bão tuy suy yếu nhanh sau khi vào bờ nhưng hoàn lưu kết hợp không khí lạnh sẽ gây mưa – lũ trên diện rộng và kéo dài đến hết tháng 10", Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm lưu ý.

Đề cập đến tác động của không khí lạnh đối với bão, Phó Giám đốc Hoàng Phúc Lâm cho rằng, không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống Biển Đông trong thời điểm bão di chuyển gần bờ sẽ tác động mạnh đến hướng và cường độ của bão.

Cụ thể, luồng không khí lạnh làm cho bão chuyển hướng lệch dần xuống phía Tây Nam và suy yếu nhanh khi tiến gần đất liền. Tuy vậy, sự tương tác giữa hoàn lưu bão, không khí lạnh và gió Đông lại khiến mưa tăng mạnh trên diện rộng ở khu vực Trung Bộ.

"Nói cách khác, không khí lạnh giảm sức gió của bão nhưng lại làm tăng nguy cơ mưa lũ, đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi", ông Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh.

Theo Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm. khi đổ bộ vào đất liền khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi trong ngày 23/10, bão số 12 được dự báo mạnh cấp 6, giật cấp 8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của bão, sau là hoàn lưu bão, từ ngày 23 - 30/10, trên các sông từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ lớn, mực nước đỉnh lũ đạt hoặc vượt báo động 3, gây ngập lụt sâu, diện rộng, kèm theo nguy cơ cao lũ quét và sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai dự báo ở mức 3

"Người dân khu vực Trung Bộ, đặc biệt là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, cần chủ động phương án phòng tránh mưa lớn, ngập lụt và sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho người và tài sản", ông Hoàng Phúc Lâm cảnh báo.

Tác giả: Thắng Trung

Nguồn tin: Báo Tin tức