Khởi tố nhóm thiếu niên quay clip làm nhục người khác rồi đăng mạng xã hội

Đáng nói, nhóm đối tượng đánh đập, ép nạn nhân quỳ gối, quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội TikTok gây bức xúc dư luận.

Theo điều tra, khoảng 14h ngày 14/10/2025, nhóm 6 đối tượng đi xe máy đến ngã tư Thái Phù, xã Sóc Sơn thì gặp em N.D.T (SN 2010) điều khiển xe máy đi ngược chiều. Cả nhóm liền đuổi theo, chặn xe rồi đưa nạn nhân đến khu vực đình làng thôn Song Mai, ép quỳ xuống xin lỗi, đánh đập và quay clip đăng lên TikTok.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an

Một ngày sau, nhóm này tiếp tục tìm gặp em N.Đ.H (SN 2010) để “giải quyết mâu thuẫn” do cãi nhau trên mạng. Khi đến khu tái định cư thôn Dược Hạ, các đối tượng lại ép nạn nhân quỳ, bò và quay video tung lên mạng xã hội.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an thành phố (TP) Hà Nội đã khởi tố 2 bị can gồm N.Q.A (SN 2008) và P.T.Đ (SN 2007), cùng trú tại Sóc Sơn, để điều tra về hành vi làm nhục người khác và gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng còn lại dưới 16 tuổi được bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương quản lý.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được Công an TP. Hà Nội củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Tác giả: Cao Thắng

Nguồn tin: vov.vn