VIDEO: Khống chế, bắt 3 thanh niên đánh người tại quán trà sữa

Ngày 17-10, tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết khoảng 11 giờ 40 phút ngày 16-10, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Phòng 6, Cục CSGT) đã phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ 3 người liên quan đến vụ "cố ý gây thương tích" xảy ra đêm 15-10 tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai.

Video lực lượng công an khống chế, bắt nhóm thanh niên đánh người ở Lào Cai. Nguồn: Cục CSGT

Những người này bị bắt giữ khi đang di chuyển trên xe ô tô khách mang BKS 21B-00x.xx, lưu thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, theo hướng từ bến xe khách Lục Yên (cũ), tỉnh Lào Cai về Hà Nội. Danh tính các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Văn Quang Linh (SN 2000, hộ khẩu thường trú xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Hồng Sơn (SN 2002, hộ khẩu thường trú xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh) và Nguyễn Vũ Lâm (SN 2000, hộ khẩu thường trú xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh).

Trước đó, khoảng 22 giờ 5 phút ngày 15-10, Công an xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai nhận được tin báo về một vụ xô xát xảy ra tại quán trà sữa Ngọc Hiếu thuộc thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân.

Hậu quả là anh B.X.K. (SN 1987, trú tại thôn Ngòi Lẵn, xã Cảm Nhân) bị thương nặng đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.

Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã xác định 3 đối tượng trên liên quan trực tiếp đến vụ việc và phối hợp với Cục CSGT truy xét, bắt giữ.

