Các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa khẩn trương ứng phó áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Ảnh minh họa: Mai Trang/TTXVN

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôì7h ngày 23/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông; dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ 20km/h. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường nên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố nêu trên theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Các tỉnh, thành phố sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống, đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ khoảng 15 giờ đến 20 giờ ngày 23/10, khu vực các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực trên.

Cụ thể, lượng mưa tích lũy phổ biến như Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế từ 20-50mm, có nơi trên 90mm; thành phố Đà Nẵng từ 10-30mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Hương Khê, Kỳ Anh; Cẩm Lạc, Hương Xuân, Kỳ Khang, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Hoành Sơn, Vũng Áng; Cẩm Hưng, Cẩm Trung, Kỳ Hoa, Kỳ Lạc, Hải Ninh, Sông Trí (tỉnh Hà Tĩnh); Kim Ngân, Tà Rụt, Trường Sơn; Ba Lòng, Bến Quan, Cồn Tiên, Đakrông, Hải Lăng, Lệ Ninh, Nam Trạch, Quảng Trị, Phú Trạch, Quảng Ninh, Triệu Phong, Trường Ninh, Trường Phú; Ái Tử, Bắc Trạch, Bố Trạch, Cam Lộ, Đông Trạch, Hiếu Giang, Hoàn Lão, Hướng Hiệp, Đồng Sơn (tỉnh Quảng Trị); Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc; Khe Tre, Lộc An, Kim Long, Kim Trà, Phong Điền, Phong Thái; A Lưới 1, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Hưng Lộc, Nam Đông, Hương An, Hương Trà, Phú Bài, Vinh Lộc (thành phố Huế); Hải Vân; Bà Nà, Hòa Khánh, Liên Chiểu; Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Tác giả: Thắng Trung

Nguồn tin: Báo Tin tức