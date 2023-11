Xuất hiện clip Ngọc Trinh tập nhảy cùng một người đàn ông: Danh tính gây bất ngờ!

Mới đây, một kênh Tiktok đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Ngọc Trinh tập nhảy cùng một người đàn ông, thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Trong clip, nữ người mẫu diện trang phục đơn giản, thoải mái khéo khoe vòng eo săn chắc, nuột nà.

Ngọc Trinh dù không chuyên về nhảy múa nhưng khả năng vũ đạo của cô nàng là điều không thể phủ nhận. Trong đoạn clip, Ngọc Trinh đã thực hiện những động tác vô cùng chắc chắn, uyển chuyển và rất tự nhiên.

Trong khi đó, người đàn ông tập nhảy cùng Ngọc Trinh không ai khác chính là người bạn thân Vũ Khắc Tiệp. Trái ngược với sự chuyên nghiệp của Ngọc Trinh, Vũ Khắc Tiệp tỏ ra vô cùng lúng túng khi thực hiện các động tác vũ đạo.

Tuy nhiên, đoạn clip này thực chất là clip cũ và đã được Ngọc Trinh đăng tải lên kênh TikTok của mình trước đó. Trên kênh TikTok của chính chủ, đoạn clip này đã nhận về lượng tương tác vô cùng lớn, thu hút hàng triệu lượt xem.

Là một trong những người đẹp nổi tiếng của showbiz Việt, Ngọc Trinh luôn nhận được nhiều sự quan tâm chú ý của khán giả và cộng đồng mạng. Không chỉ xinh đẹp và tài năng trong việc kinh doanh riêng, Ngọc Trinh cũng rất chăm chỉ trong khoản "bắt trend" trên Tik Tok. Những đoạn clip nhún nhảy của người đẹp dù rất đơn giản và không hề cầu kì, nhưng vẫn nhận về vô số lời khen của khán giả cho khả năng vũ đạo ấn tượng của Ngọc Trinh.

Tác giả: Minh Quân

Nguồn tin: saostar.vn