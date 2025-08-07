1 Chị Đẹp đi hát hội chợ miễn phí ở Trung Quốc, bị MC gọi là “du khách nước ngoài có ca khúc riêng”

Thời gian qua, cái tên Suni Hạ Linh bất ngờ biến mất khỏi dòng chảy nhạc Việt lẫn showbiz. Từng là giọng ca trẻ tiềm năng, nay danh tiếng lẫn hình ảnh của nữ ca sĩ mờ nhạt đi rất nhiều. Mới đây, Suni Hạ Linh bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán trên MXH vì 1 lý do gây sốc.

Cụ thể, một tài khoản TikToker tên là honggameshow_2308 đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh Suni Hạ Linh vừa hát vừa nhảy tại một hội chợ ở Trung Quốc. Đáng nói, theo lời “chủ thớt”, nữ ca sĩ phải tự nguyện đăng ký biểu diễn miễn phí và được BTC giới thiệu là "một du khách nước ngoài có ca khúc riêng" - chứ không hề nhắc đến tư cách nghệ sĩ chuyên nghiệp hay người nổi tiếng.

Suni Hạ Linh khiến một số người nhận không ra nữ ca sĩ với kiểu tóc tém lạ lẫm, thể hiện 1 ca khúc tiếng Trung cùng vũ đạo mạnh mẽ. Không ít ý kiến cho rằng đây là hệ quả tất yếu từ những ồn ào trong quá khứ, khiến con đường quay trở lại làng giải trí và lấy lại tình cảm của khán giả trở nên khó khăn hơn rất nhiều đối với Suni Hạ Linh. Thậm chí, người đăng tải video còn đặt nghi vấn liệu nữ ca sĩ có đang rơi vào giai đoạn chạm đáy sự nghiệp hay không.

Cô nàng bị gọi là "du khách nước ngoài có ca khúc riêng"

Ngoại hình khác lạ của Suni Hạ Linh

Trở lại vào mùa hè năm, Suni Hạ Linh đã có một pha “tự huỷ”, khiến sự nghiệp làm nghệ thuật gần như “đóng băng”. Trong khoảng thời gian quay hình cho show Đạp Gió 2024, giọng ca Em Đã Biết chia sẻ lịch trình âm nhạc sắp tới trên mạng xã hội Weibo. Tuy nhiên, động thái này bị nhiều khán giả Trung Quốc lẫn Việt Nam đánh giá là thiếu tinh tế vì được đăng vào thời điểm nhạy cảm. Một số người cho biết bình luận nhắc nhở của họ đã bị phía nữ ca sĩ xóa bỏ.

Suni Hạ Linh đã có một pha “tự huỷ”, khiến sự nghiệp làm nghệ thuật gần như “đóng băng”

Phải đến gần một tuần sau khi vụ việc gây tranh cãi nổ ra, Suni Hạ Linh mới chính thức đưa ra lời xin lỗi. Nhiều ý kiến cho rằng phản ứng chậm chạp của cô khiến hình ảnh trong mắt công chúng bị ảnh hưởng. Từ đây, làn sóng tẩy chay dâng cao, đẩy Suni Hạ Linh vào tình cảnh gần như không có show, không được các nhãn hàng book - có thể nói là một dạng “phong sát” đã được thực hiện lên nữ ca sĩ.

Mặc dù phía nữ ca sĩ vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào, nhưng sức lan tỏa của đoạn video đã đủ để khơi lên một làn sóng tranh cãi mới. Việc phải đi quảng bá tại 1 hội chợ miễn phí ở nước bạn đã cho thấy, thị trường Việt Nam đã không còn dang tay rộng mở với Suni Hạ Linh nữa.

Suni Hạ Linh, tên thật là Đặng Ngô Thu Giang, năm nay 33 tuổi, sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha cô là NSND Ngô Đặng Cường - nguyên hiệu trưởng Trường Múa TP.HCM, trong khi mẹ và chị gái đều hoạt động trong lĩnh vực múa.

Cô bắt đầu được công chúng biết đến thông qua các cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc Kpop tại Việt Nam và từng trải qua quá trình đào tạo tại FNC Academy. Suni Hạ Linh phát hành nhiều MV được yêu thích như Em Đã Biết, Không Sao Mà Em Đây Rồi, Cứ Chill Đi... Tuy nhiên, cô vẫn chưa thực sự tạo được bước đột phá rõ nét trong làng nhạc Việt

Suni Hạ Linh phát hành nhiều MV được yêu thích như Em Đã Biết, Không Sao Mà Em Đây Rồi, Cứ Chill Đi... nhưng chưa thực sự bật lên được

Năm 2024, Suni Hạ Linh tìm kiếm cơ hội mới và thử thách bản thân khi tham gia show Đạp Gió của đài Hồ Nam, Trung Quốc. Kết quả chung cuộc, giọng ca sinh năm 1990 không có tên trong đội hình chiến thắng, dù thế cô vẫn nhận được lượng khán giả ủng hộ nhất định sau cuộc thi.

