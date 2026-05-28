Xuân Son lại khiến cả Đông Nam Á phải nhắc tên

Xuân Son nhận danh hiệu đồng Vua phá lưới cùng Bergson da Silva của Johor Darul Ta’zim

Với chiến thắng 2-1 (tổng tỷ số 3-1) trước Selangor trong trận chung kết lượt về, Buriram United đã bảo vệ thành công chức vô địch Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26. Dù vậy, với người hâm mộ Việt Nam, cái tên để lại nhiều cảm xúc nhất vẫn là Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo của Nam Định kết thúc giải đấu với 7 bàn thắng, qua đó đồng sở hữu danh hiệu Vua phá lưới cùng Bergson da Silva của Johor Darul Ta’zim. Tiền đạo Guilherme Bissoli của đội vô địch Buriram United xếp thứ ba với 6 pha lập công.

Sau khi trở lại từ chấn thương, Xuân Son có giai đoạn liên tục nổ súng. Anh ghi 7 bàn thắng ở vòng bảng Cúp các CLB Đông Nam Á, trong đó có cú hat-trick vào lưới Shan United. Theo thống kê, Xuân Son tung ra tổng cộng 23 cú sút tại giải, với 13 lần đưa bóng đi trúng đích. Trung bình cứ sau 64 phút có mặt trên sân, chân sút của Nam Định lại ghi 1 bàn thắng.

Tuy nhiên, ở giai đoạn knock-out, Xuân Son không ghi thêm bàn thắng nào và cùng CLB Nam Định dừng bước ở bán kết trước Selangor. Danh hiệu lần này cũng giúp chân sút sinh năm 1997 tiếp tục nối dài bộ sưu tập cá nhân ấn tượng ở cấp độ Đông Nam Á. Trước đó, cầu thủ gốc Brazil đã giành cú đúp danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2024 trong màu áo ĐT Việt Nam.

Xuân Son tiếp tục lại khiến cả Đông Nam Á phải nhắc tên sau AFF Cup 2024 - Ảnh: Đức Cường

Tại giải đấu năm đó, Xuân Son ghi 7 bàn thắng và có thêm 2 kiến tạo chỉ sau 5 trận đấu. Dù dính chấn thương nặng, phải rời sân bằng cáng trong trận chung kết lượt về gặp Thái Lan, Xuân Son vẫn được vinh danh nhờ màn trình diễn cực kỳ ấn tượng trong hành trình đưa ĐT Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á.

Xuân Son đang không có được phong độ như ý thời gian qua. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến thành tích của Nam Định tại sân chơi V.League. Dù vậy, trước mắt Xuân Son cùng các đồng đội vẫn còn mục tiêu chinh phục Cúp QG. Bên cạnh đó, Xuân Son cũng được kỳ vọng sẽ sớm lấy lại phong dộ để cùng ĐT Việt Nam hướng tới bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á 2026.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn