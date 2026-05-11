Chuyện cầu thủ nhập tịch ở Việt Nam: Xuân Son - Hoàng Hên: "Song sát" đáng sợ

Các "thương vụ" đưa Nguyễn Xuân Son (Rafaelson) và Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) đến Việt Nam là cả một hành trình dài của sự kiên nhẫn và không ít lần phải đánh cược với số phận.

Phiêu bạt rồi "lột xác"

Ít ai biết rằng trước khi trở thành "cỗ máy ghi bàn" tại V-League, Rafaelson từng là một cầu thủ trẻ phiêu bạt. Rời Brazil năm 19 tuổi, anh thử sức tại Đan Mạch rồi Nhật Bản nhưng không tìm được điểm dừng chân.

Cơ hội đến với Rafaelson vào cuối năm 2019 khi HLV Nguyễn Văn Sỹ cần một trung phong có thể chơi độc lập trong hệ thống phòng ngự phản công của CLB Nam Định. Với tốc độ, sức mạnh, khả năng dứt điểm bằng cả hai chân, đặc biệt là những pha lao người đánh đầu mạnh mẽ, Rafaelson trở thành lựa chọn hoàn hảo như yêu cầu của đội bóng thành Nam.

Không như đa số ngoại binh tới V-League, Rafaelson không có buổi thử việc chính thức nào. Thay vào đó, chân sút người Brazil chỉ tham dự một giải giao hữu. Không có nhiều thời gian tập luyện nhưng ngay trong trận đầu ra sân cho CLB Nam Định ở giải giao hữu này, cầu thủ người Brazil khiến tất cả sững sờ với cú vôlê thành bàn từ khoảng cách gần 40 m.

"Chỉ một khoảnh khắc, mọi thứ gần như đã được quyết định" - ông Kiều Trung, người đại diện Rafaelson tại Việt Nam, nhớ lại khoảnh khắc để đời, giúp anh lọt vào mắt xanh của các tuyển trạch viên CLB Nam Định.

Được chọn mới là khâu đầu tiên, việc đưa Rafaelson sang Việt Nam không hề đơn giản bởi khi đó, anh vẫn còn hợp đồng tại Đan Mạch. Từ việc thuyết phục CLB chủ quản cho mượn đến chuyện khiến chính cầu thủ tin tưởng vào một môi trường xa lạ..., quá trình đàm phán kéo dài nhiều tháng.

Thông thường, cầu thủ nước ngoài khi chuyển đến Việt Nam sẽ cân nhắc tới cả đời sống gia đình: trường học cho con, tiện ích xung quanh nơi sống... Sau trận ra mắt đầu tiên với CLB Nam Định và màn chào sân với HLV Văn Sỹ, Rafaelson không thể ở lại Việt Nam mà phải sang Thái Lan tạm trú, chờ visa lao động. Ban đầu, anh đến Việt Nam với thời hạn visa 1 tháng nhưng mất trắng 3 tuần giải quyết thủ tục với CLB chủ quản.

Không chỉ dừng lại ở vấn đề giấy tờ, Rafaelson còn đối mặt áp lực khủng khiếp ở quãng thời gian hằng tháng sau đó. Đến Việt Nam năm 23 tuổi, anh không mấy thành công sau khi gia nhập CLB Nam Định. Chuyển đến Đà Nẵng thời HLV Lê Huỳnh Đức, Rafaelson đón con đầu lòng trong cảnh không người thân bên cạnh. Cộng thêm áp lực thi đấu lớn, đây là giai đoạn anh căng thẳng nhất.

Khép lại năm 2021 chưa đạt được thành công như mong đợi trong màu áo CLB Đà Nẵng, Rafaelson lần nữa có bến đỗ mới là đội Bình Định. Vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu, Rafaelson quay lại CLB Nam Định và dần "lột xác". Từ một ngoại binh vô danh, anh giành danh hiệu Vua phá lưới V-League 2023, rồi bùng nổ với kỷ lục 31 bàn trong 24 trận mùa giải 2023-2024.

Dấu mốc đáng nhớ là khi Rafaelson nhập tịch Việt Nam năm 2024 với tên gọi Nguyễn Xuân Son, trở thành cầu thủ không mang dòng máu Việt đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia. Đặc biệt, Rafaelson - lúc này có tên gọi Việt là Nguyễn Xuân Son - trong màu áo CLB Nam Định còn phá kỷ lục của Lê Huỳnh Đức, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải vô địch quốc gia Việt Nam.

Nguyễn Xuân Son là ngoại binh nhập tịch đầu tiên ở đội tuyển Việt Nam

Đỗ Hoàng Hên tại vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: Thạo Hoàng)

Kiên trì thuyết phục

Nếu Rafaelson chỉ mất khoảng nửa năm để thuyết phục bóng đá Việt Nam thì mọi chuyện với Hendrio lại đầy ắp gian nan. Hendrio sớm rời Brazil từ năm 12 tuổi để sống trong môi trường bóng đá châu Âu hiện đại, tiện nghi. Điều đó khiến việc đưa anh đến Việt Nam trở thành một bài toán khó.

Tại CLB Bình Định khi ấy, HLV Nguyễn Đức Thắng cần một tiền vệ tấn công sáng tạo, kỹ thuật, có thể chơi rộng và hỗ trợ trung phong. Hendrio đáp ứng hoàn hảo nhưng để anh gật đầu, người đại diện phải thuyết phục trong thời gian dài.

"Thuyết phục một người đang sống ở môi trường bóng đá hàng đầu thế giới về Việt Nam mất rất nhiều thời gian. Trong khi Rafaelson chỉ phải chờ đợi 5-6 tháng thì Hendrio mất đến hơn 1 năm" - ông Kiều Trung nhớ lại.

Buổi đầu Hendrio đến Việt Nam đầy khó khăn, đúng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát. Là người ăn chay trường, chân sút gốc Brazil này gần như kiệt sức sau 15-16 ngày cách ly với chế độ ăn bị hạn chế. Ngày bước ra khỏi khu cách ly, câu đầu tiên Hendrio nói là: "Kiều Trung, đưa tôi đi siêu thị"!

Hendrio tự mua thực phẩm, bổ sung dinh dưỡng và chỉ có 5-6 ngày tập luyện trước khi bước vào mùa giải. Sự thích nghi nhanh chóng ấy sau này trở thành một phần trong thành công của anh.

Mùa giải đầu tiên ấy, Hendrio lại không quá nổi bật tại CLB Bình Định khi chân ướt chân ráo đến V-League mà không có thời gian làm quen, tập luyện chiến thuật hay hiểu rõ lối chơi đồng đội. Gia nhập CLB Nam Định sau đó, Hendrio cùng Rafaelson tạo thành "song sát" đáng sợ, góp công lớn vào 2 chức vô địch V-League liên tiếp.

Đến năm 2025, Hendrio nhập tịch Việt Nam với tên gọi Đỗ Hoàng Hên. Ra mắt đội tuyển quốc gia vào tháng 3-2026, dù chưa ghi bàn song anh gây ấn tượng mạnh với lối chơi năng nổ và khả năng giao tiếp tiếng Việt trôi chảy.

Ở V-League mùa giải 2025-2026, dù bỏ lỡ lượt đi nhưng Hoàng Hên đã nhanh chóng chứng minh giá trị với 9 bàn thắng trong giai đoạn lượt về.

"Phụ bếp" thầm lặng Dù là người đại diện của Xuân Son và Hoàng Hên, ông Kiều Trung chỉ thừa nhận mình là "phụ bếp". Theo ông, người quyết định thành công của cầu thủ nhập tịch chính là HLV. Họ đã tạo niềm tin và giúp cầu thủ thích nghi trong giai đoạn đầu khó khăn. Nhưng rõ ràng, nếu không có những "phụ bếp" thầm lặng như ông Kiều Trung, V-League có lẽ đã không xuất hiện những cầu thủ nhập tịch đáng giá như Xuân Son hay Hoàng Hên. Từ những chàng trai Brazil xa lạ, họ đã trở thành công dân Việt Nam, ghi dấu ấn không chỉ bằng bàn thắng mà còn ở khả năng chuyên môn vượt trội.

Tác giả: Quốc An

Nguồn tin: Báo Người Lao Động