Nghệ An giải thể Ban An toàn giao thông tỉnh và cấp xã từ ngày 01/6/2026

Mô hình Ban ATGT tỉnh thời gian qua đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập trong việc phân định chức năng, nhiệm vụ giữa các Sở, ngành và tổ chức đoàn thể. Hiện tượng chồng chéo trong chỉ đạo, điều phối vẫn diễn ra và chưa làm rõ vai trò chịu trách nhiệm chính đối với một số nhiệm vụ trọng tâm.

Việc giải thể này nhằm cụ thể hóa Quyết định số 17/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các địa phương, hướng tới mục tiêu một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì.

Theo đó, Công an tỉnh được giao làm cơ quan đầu mối chủ trì đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT; thực hiện chức năng điều phối chung trên phạm vi toàn tỉnh (tổng hợp số liệu tai nạn, theo dõi, đánh giá xu hướng và đề xuất biện pháp chỉ đạo liên ngành).

Sở Xây dựng chủ trì đối với lĩnh vực liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.

Các Sở, ngành khác (Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh Đoàn) tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ ATGT theo chuyên ngành.

Về biên chế và nhân sự: Chuyển giao toàn bộ 06 biên chế công chức hiện có của Văn phòng Ban ATGT tỉnh về Sở Xây dựng để sắp xếp bố trí theo vị trí việc làm. Đối với 02 hợp đồng lao động, thực hiện các thủ tục về chế độ, chính sách dôi dư nếu có nguyện vọng nghỉ việc.

Về tài sản, tài chính: Bàn giao trang thiết bị làm việc, tài sản (bao gồm 01 xe ô tô bán tải công vụ) về Sở Xây dựng quản lý. Thực hiện tất toán, đóng tài khoản giao dịch và hủy con dấu theo quy định.

Đối với cấp xã, phường: Chấm dứt hoạt động của Ban ATGT các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND các xã, phường có trách nhiệm ban hành quyết định giải thể, bàn giao hồ sơ tài liệu và sử dụng bộ máy chính quyền địa phương hiện tại để trực tiếp chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT tại địa bàn cho đến khi có hướng dẫn mới.

UBND tỉnh yêu cầu Ban ATGT tỉnh, UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan phải hoàn thành các nội dung chuyển giao trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định có hiệu lực.

Quá trình bàn giao, tiếp nhận phải đảm bảo diễn ra thông suốt, chặt chẽ, tuyệt đối không làm gián đoạn công tác bảo đảm trật tự, ATGT trên phạm vi toàn tỉnh.

Các Quyết định trước đây của UBND tỉnh về tổ chức, hoạt động và kiện toàn Ban ATGT tỉnh, Văn phòng Ban ATGT tỉnh cũng chính thức hết hiệu lực kể từ ngày 01/6/2026.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn