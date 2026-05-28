Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Bảo tồn, tôn tạo và mở rộng di tích lịch sử văn hóa Đền ông Hoàng Mười

Theo đó, phạm vi ranh giới quy hoạch tại địa bàn 2 xã Hưng Nguyên và Lam Thành, bao gồm 04 khu vực: Khu tâm linh và lễ hội (di tích Đền ông Hoàng Mười), Khu Dịch vụ thuộc xã Hưng Nguyên, Khu Hồ điều hòa và Khu cây xanh thuộc xã Lam Thành. Tổng diện tích lập quy hoạch là 132.890,99 m².

Khu tâm linh và lễ hội có diện tích 35.627,98 m². Mật độ xây dựng 5,82%. Tầng cao 01 tầng. Diện tích chi tiết: Xây dựng công trình 2.073,43 m²; Sân đường nội bộ, bãi đỗ xe 14.867,62 m²; Núi Mỏ hạc, cây xanh thảm cỏ 18.686,93 m².

Khu dịch vụ diện tích 13.801,35 m². Mật độ xây dựng 12,17%. Tầng cao 1-2 tầng. Diện tích chi tiết: Xây dựng công trình 1.680,87 m²; Sân đường nội bộ, bãi đỗ xe 10.822,76 m²; Cây xanh thảm cỏ 1.286,12 m².

Khu hồ điều hoà diện tích 26.084,59 m². Các hạng mục gồm: Hồ điều hoà 21.942,56 m²; Đường kè quanh hồ 3.113,81 m²; Đường dạo trên mặt hồ 1.028,22 m².

Khu cây xanh diện tích 57.367,42 m².

Di tích lịch sử văn hóa Đền ông Hoàng Mười là khu di tích lịch sử cấp tỉnh, là nơi lưu trữ, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử để thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, cũng như là một điểm đến văn hóa, du lịch tâm linh, tín ngưỡng quan trọng của tỉnh Nghệ An nói chung và vùng Hưng Nguyên nói riêng.

Tại Quyết định, UBND tỉnh giao UBND xã Hưng Nguyên có trách nhiệm phối hợp công bố, quản lý và thực hiện quy hoạch; lập thiết kế xây dựng tuân thủ quy chuẩn và bảo đảm an toàn cho các công trình; phối hợp Sở, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện theo tiến độ.

Các Sở, ngành liên quan phối hợp với UBND xã Hưng Nguyên triển khai thực hiện đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn