Nữ sinh lớp 9 tử vong thương tâm dưới bánh xe tải

Trưa 27-5, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe đạp điện khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong thương tâm.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một nữ sinh lớp 9 tử vong

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe tải biển kiểm soát 50H-172.14 do tài xế Đỗ Đình Chánh (SN 1997, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ Lâm Đồng đi Đắk Lắk.

Khi đến đoạn qua phường Thành Nhất, xe tải xảy ra tai nạn với xe đạp điện do em T.T.H.N. (học sinh lớp 9, Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, phường Ea Kao) điều khiển.

Sau vụ tai nạn, em N. ngã xuống đường và bị xe tải cán qua, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe tải dừng giữa đường, xe đạp điện bị hư hỏng nặng, sách vở và đồ dùng học tập của nạn nhân văng ra đường.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ tai nạn giao thông.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động